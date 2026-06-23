Sellan oficina de Gloria Arizabaleta, congresista que intentó suspender a Petro, tras inspección de la Corte Suprema

La oficina de la representante Gloria Arizabaleta, presidenta suspendida de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, volvió a ser objeto de una inspección por parte de la Corte Suprema de Justicia tras intentar suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo el pasado 10 de junio.

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Durante la diligencia, funcionarios judiciales de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema realizaron una copia de la información encontrada en los computadores de la oficina y sellaron el despacho. La acción de la corte pretende obtener elementos probatorios en el marco de la investigación por la orden de suspensión del mandatario por presunta participación en política hasta el 21 de junio a las 4:00 p. m., tras el cierre de las elecciones de segunda vuelta.

La congresista fue denunciada penalmente por el delito de prevaricato y generó todo un debate jurídico por intentar aplicar una medida cautelar al primer mandatario. De hecho, el propio Petro calificó tal acción como un supuesto chantaje y extorsión: “Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero cuando lo vuelve una extorsión (...) ya no está ejerciendo su derecho de representación, sino actuando como una criminal, cometiendo un delito de extorsión, porque ha pedido cosas que yo no he querido conceder, a pesar de que hace parte de mi partido".

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Ahora, ante el revuelo que generó la situación, Arizabaleta deberá responder ante la justicia por las acciones judiciales en su contra, mientras permanece suspendida por la procuraduría hasta el próximo 20 de julio, cuando termina su trabajo en el Congreso.