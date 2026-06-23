Revelan qué hallaron en el apartamento de Natalia Villalba, la mujer encontrada en una maleta en el norte de Bogotá

El caso de Natalia Villalba Angarita, la mujer de 37 años hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento de alquiler temporal en el sector de Chicó, en el norte de Bogotá, sigue bajo investigación de las autoridades. Aunque todavía no se ha establecido públicamente la causa ni el momento exacto de su muerte, los primeros elementos encontrados dentro del lugar ya son analizados como posibles piezas clave para reconstruir lo ocurrido.

>>>(Lea: Revelan quiénes fueron los sujetos que visitaron a la mujer hallada muerta en apartamento del norte de Bogotá )<<<

Los análisis forenses se centran en la recolección de perfiles genéticos y huellas dactilares en los recipientes abandonados en el lugar. Según reportes de Noticias RCN, estas piezas de convicción resultan determinantes para establecer la identidad de quienes acompañaron a la víctima en las horas previas al deceso. El hallazgo inicial se produjo cuando el personal de limpieza ingresó al inmueble debido al vencimiento del contrato de arrendamiento, programado para el domingo 21 de junio, y alertó a las autoridades tras detectar un fuerte olor, la ducha abierta y la maleta entreabierta.

De acuerdo con la cadena televisiva, dentro del apartamento fueron halladas varias botellas plásticas y latas que quedaron en manos de los investigadores para estudios de ADN, huellas y otros procedimientos forenses que permitan establecer quiénes estuvieron en la vivienda antes del hallazgo.

Cámaras de seguridad y la ruta de dos ciudadanos extranjeros

La línea de tiempo construida por los investigadores de la policía judicial incluye el análisis de los movimientos registrados en las cámaras de vigilancia del edificio. Se conoció que los videos captaron a uno de los dos extranjeros vinculados al entorno del apartamento, un ciudadano estadounidense y uno inglés, manipulando ropa de cama hacia la zona de lavandería el domingo anterior al descubrimiento. Aunque su situación jurídica actual es de plena verificación y no afrontan órdenes de captura activas, sus testimonios y registros de salida e ingreso al complejo residencial son evaluados bajo la hipótesis de un presunto feminicidio.

La víctima, natural de Cúcuta y radicada en Bogotá desde el año 2009, permanecía hospedada en el lugar desde el pasado 3 de junio. Si bien las pertenencias personales de Villalba Angarita fueron encontradas intactas junto a su pasaporte. lo que facilitó las labores de identificación dactiloscópica, su teléfono celular no fue ubicado en la escena del crimen. Su madre confirmó a El Tiempo que la comunicación directa con Natalia se había interrumpido días antes del hallazgo, una anomalía que coincide con el inicio del silencio digital de la mujer.

Declaraciones clave ante la Fiscalía y el pronunciamiento del Distrito

El desarrollo de la investigación penal sumó el testimonio de una amiga cercana de Villalba, quien compareció ante la Fiscalía para aportar detalles específicos sobre el círculo social inmediato de la víctima y las últimas interacciones sostenidas antes de perder contacto. Esta declaración busca cruzar los datos de geolocalización de las redes con los flujos de visitas que recibió el apartamento de Chicó durante la tercera semana de junio.

Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció de manera oficial frente al suceso y manifestó que la administración distrital activó de inmediato los canales de apoyo técnico e institucional para la Fiscalía. La gerencia del edificio de apartamentos temporales informó formalmente que ha entregado la totalidad de las bitácoras de ingreso, identidades registradas en recepción y soportes magnéticos de vigilancia, absteniéndose de dar declaraciones adicionales para proteger la reserva sumarial del caso que hoy conmociona a la capital.