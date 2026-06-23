Petro aseguró estar de acuerdo con el hijo de Uribe tras comentario sobre las elecciones, ¿por qué?

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

El presidente Gustavo Petro hizo un insólito pronunciamiento en las últimas horas tras afirmar que comparte la postura de Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, uno de sus más acérrimos contradictores políticos. Tomás le envió un contundente mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella a través de su cuenta oficial en la red social X.

(Lea más noticias sobre política dando clic en: China envió claro mensaje a Colombia tras victoria de Abelardo de la Espriella en preconteo de elecciones presidenciales).

En su mensaje, Tomás Uribe se refirió al periodista Luis Carlos Vélez, quien consideró que la victoria de Abelardo de la Espriella no fue apretada y que el país no está dividido, sino que la presión de los grupos armados ilegales hizo que el triunfo de la extrema derecha no fuera tan holgado. Vale decir, sin embargo, que aunque hubo reportes de presiones, no hay evidencia estadística de que esas presiones hubiesen tenido un peso determinante en los resultados electorales.

“Por lo menos desde la Misión de Observación Electoral (MOE), no hemos encontrado ningún tipo de hechos que de manera reiterada nos permitan señalar que tenemos un proceso electoral que no sea legítimo”, aseguró en rueda de prensa la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

Entre tanto, Tomás Uribe también manifestó su confianza en el proceso electoral y sostuvo que buena parte de la población colombiana se alineó con el proyecto político de la izquierda.

“Respetado Luis Carlos Vélez: la humildad exige reconocer que 13 millones de compatriotas votaron por el proyecto político de Petro y que esta votación se concentra en las regiones con mayor pobreza. Como país debemos reflexionar cómo crecer más rápido la economía y cómo superar más rápido la pobreza. Nos vamos rajando en ambas asignaturas. Construye más la humildad y la empatía que el triunfalismo y la soberbia”, sostuvo Tomás Uribe.

“Es hora de un acuerdo nacional”: Petro

El presidente Petro, entre tanto, manifestó su respaldo a la necesidad de que se construya un proyecto de país conjunto.

“Por primera vez estoy de acuerdo con Tomás Uribe. Es cierto lo que dice Thomas y conoce muy bien a de la Espriella. Es hora de un acuerdo nacional que permita un país para todos y todas, esa es la base del verdadero Progreso. Lo demás es repetir la historia de la exclusión y el exterminio”, aseguró Petro en su cuenta oficial en la red social X.