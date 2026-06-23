Olmedo López aceptó responsabilidad por concierto para delinquir y peculado por apropiación

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Este martes 24 de junio se conoció que el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López reconoció su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, ambas conductas cometidas en medio del escándalos de corrupción más grande del actual gobierno.

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Este reconocimiento de su responsabilidad se dio poco después de que la justicia le negó la posibilidad de llegar a un preacuerdo y un allanamiento a cargos.

“Sí, su señoría, los acepto de manera libre, voluntaria, consciente e informada, como lo he manifestado durante los primeros días en los que me acerqué a la fiscal general de la Nación”, puntualizó López.

Además, sostuvo que nadie lo ha obligado ni lo ha coaccionado para aceptar sus responsabilidades. Adicionalmente, el juez le preguntó si estaba consciente de que existía la posibilidad de que la pena que le podrían dictar por estos delitos sería intramular. López contestó que sí.

Los salpicados en el escándalo de la UNGRD

Olmedo López y su subalterno Sneyder Pinilla, quien se desempeñó como subdirector de la UNGRD, fueron los protagonistas del escándalo de corrupción más grande durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Tras su caída y sus confesiones, decenas de personas involucradas en estos hechos fueron objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía. Entre otros altos exfuncionarios, han sido investigados el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.

También han resultado salpicados varios congresistas, entre los cuales estaban los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Esta semana, además, la senadora Martha Peralta, del Mais, tuvo que rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en este escándalo de corrupción.