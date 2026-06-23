“Mejor ser un viejo como yo que un bandido solapado”: Uribe vuelve a cargar contra estratega de De La Espriella

El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter este martes, 23 de junio, contra Carlos Suárez, estratega de campaña de Abelardo De La Espriella, tildándolo de “bandido” y “solapado”. El líder del Centro Democrático ha atacado en múltiples ocasiones al socio fundador de la firma Estrategia&Poder, quien cumplió un importante papel en la victoria del abogado.

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“Carlos Suárez se convirtió en bandido mientras sus defendidos se resocializaban. Además con una sociedad suya financió vídeos difamantes como vincular a mi familia con negocios con el partido. Es un cobarde, solapado que limpia imagen con marketing político sucio”, aseguró Uribe, reafirmando su desaprobación hacia el empresario por sus arremetidas contra el uribismo durante la campaña con la intención de promocionar a De La Espriella y por un episodio del 2009 cuando Suárez era abogado del jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso.

El exmandatario aseguró: “Es mejor ser un viejo como yo, si se quiere un fósil, que lucho por la democracia y por la Patria, que un bandido solapado que pretende limpiar su imagen, como Carlos Suárez”. Sus duros comentarios se suman a otros que había realizado previamente sobre el estratega, como uno acusándolo de, supuestamente, “llevar a Piedad Córdoba y Cepeda a hablar con ex paramilitares extraditados” a preguntar sobre él.

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Uribe confirmó llamado indagatoria

Durante la mañana del mismo martes, el también exsenador público varios mensajes en redes sociales sobre el llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía por las masacres de El Aro, La Granja, ocurridas en Antioquia en 1996 y 1997, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Uribe tendrá que asistir a la cita judicial el próximo 24 de julio, por su presunta involucración, según la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia en los delitos de concierto para delinquir agravado homicidios en persona protegida.

Ante el llamado de la Fiscalía, el político antioqueño calificó la situación como una revancha política por parte del ente acusador y aseguró que pretende “ponerlo preso antes de que Petro termine”. “La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas. Esto es un atropello”. aseveró.