Jornada laboral de 42 horas en Colombia: lo que cambiará desde el 15 de julio para trabajadores y pymes

A partir del 15 de julio de 2026, una nueva reducción en la jornada laboral modificará el trabajo de los empleados en el país. Con la fijación de 42 horas semanales terminará la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, aprobada hace cinco años para reducir el tiempo de trabajo sin afectar el salario ni los derechos adquiridos de los trabajadores.

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La medida, que durante su tránsito pasó de 48 a 47, luego a 46, después a 44 y ahora a 42 horas por semana, no supone, por sí sola, un cambio menor. En la práctica, obliga a las empresas a revisar cómo distribuyen el tiempo de trabajo, especialmente en sectores que funcionan con turnos, atención continua o jornadas extendidas, y al mismo tiempo abre nuevas preguntas entre trabajadores que quieren saber si su pago mensual cambiará, si aumentarán las horas extras o si esta regla también cobija al sector público.

El punto clave es que no: ni el salario ni las prestaciones sociales pueden reducirse por cuenta de la nueva jornada. De acuerdo con la Ley 2101 de 2021, la disminución de la jornada laboral no implica una rebaja en la remuneración salarial o prestacional, ni modifica el valor de la hora ordinaria. En otras palabras, trabajar menos horas dentro del nuevo tope legal no autoriza a pagar menos.

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¿Qué cambia para trabajadores y pymes con la nueva jornada?

Lo que sí cambia, y de forma importante, es la organización interna de las jornadas. La norma permite distribuir las horas en cinco o seis días a la semana, siempre que haya acuerdo entre empleador y trabajador y se respete el día de descanso. Eso significa que la reducción no obliga a todas las empresas a operar de la misma manera, pero sí las lleva a rediseñar horarios, revisar turnos y medir con más cuidado las cargas laborales.

Para las pequeñas y medianas empresas, ese ajuste puede ser especialmente sensible. Laura Pérez, abogada de Derecho Laboral y Seguridad Social en la firma Scola Abogados, explicó que el mayor riesgo está en mantener los mismos esquemas de programación sin hacer modificaciones, porque eso puede aumentar el número de horas extras y, con ello, los costos laborales.

La advertencia no es menor. Con una jornada máxima semanal más corta, también se reduce el umbral a partir del cual comienza a contarse el trabajo suplementario. Así, si una empresa sigue operando con la misma lógica que venía aplicando bajo el límite anterior, podría terminar acumulando pagos adicionales por horas extras que no estaban previstos. Según el análisis de Scola Abogados, los recargos nocturnos, dominicales y festivos no desaparecen ni cambian por esta reducción; lo que cambia es el punto a partir del cual una jornada puede exceder el máximo legal.

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En esa medida, para muchos trabajadores la reforma puede traducirse en una expectativa legítima de mayor tiempo de descanso, pero para las pymes representa, además, una exigencia de planeación. Sectores como comercio, vigilancia, manufactura, hotelería, turismo, salud o transporte, en los que la operación continua suele depender de turnos y relevos, enfrentarán ajustes más complejos que otros.

Cabe señalar que, puesto que la reducción de la jornada prevista en la Ley 2101 de 2021 modifica reglas del Código Sustantivo del Trabajo, solo aplica a las relaciones laborales bajo ese régimen. En este sentido, no cambia automáticamente la jornada de los empleados públicos, cuya regulación responde a otras disposiciones.

Esta nota fue realizada con el apoyo de una inteligencia artificial bajo la supervisión de una periodista.