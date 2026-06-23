Investigan asesinato de activista polaca en Ecuador que investigaba los negocios familiares del presidente Daniel Noboa

El fallecimiento de la activista polaca Monika Silva Konuiszek en Ecuador ha generado conmoción en ese país por las circunstancias de su muerte, que al principñio fue catalogada como un suicidio por parte del gobierno ecuatoriano, y ahora se trata como un presunto asesinato. La mujer de 41 años se dedicaba a investigar hechos de corrupción, delitos ambientales y redes de tráfico de tierras en la región, y recientemente había comenzado a indagar sobre Noboa Trading, el conglomerado frutícola perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa.

Silva fue encontrada sin vida, con una soga alrededor de su cuello, el 8 de junio en su vivienda en Montañita, en la provincia de Santa elena. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que la hipótesis inicial era el suicidio y aseguró que en la escena se habían hallado “las pruebas necesarias para sostener esa conclusión”.

No obstante, la autopsia de la mujer encontró que la muerte fue causada por un golpe en la cabeza seguido de estrangulamiento, es decir, un acto violento. “Según los informes forenses, estamos seguros de que se trató de una muerte violenta, por lo tanto, la supuesta sugerencia de que fue un suicidio se desmorona”, sostuvo la abogada Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres.

Este nuevo dictamen aumentó las sospechas sobre un asesinato vinculado a su trabajo investigativo, que llevaba más de una década y hacia junto a periodistas locales y por medio de redes sociales. Amigos y colegas señalaron que Silva había sido objeto de acoso judicial y ya había recibido amenazas explícitas de muerte.

La mujer había puesto el foco, particularmente, en una presunta red de tráfico de tierras en Santa Elena en la que estarían involucradas figuras con conexiones políticas y en denuncias de incautación de cargamentos de cocaína en contenedores de bananas vinculados a Noboa Trading, al igual que en presuntos obstáculos judiciales para el avance de procesos al respecto. Incluso, le había entregado un dossier con dichas denuncias a la embajada de Estados Unidos en Quito, según confirmaron personas de su entorno.

Desde Polonia solicitaron asistencia judicial a Ecuador, mientras que la delegación de la Unión Europea en Ecuador pidió garantías de independencia en la investigación. Ante el interés de varios países y organizaciones, el gobierno ecuatoriano solicitó cooperación a Argentina y Polonia para incorporar peritos forenses independientes, algo que la Corte Suprema argentina aceptó.