Imputan a docente y trabajador del colegio Gimnasio Los Laureles por muerte de Valeria Afanador

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La Fiscalía General de la Nación imputó a Emily Vivian Fuentes Hernández y a Danny Javier Ochoa Prada como posibles responsables del delito de homicidio culposo, con ocasión de los hechos ocurridos el 12 de agosto de 2025, en la sede de un colegio ubicado en la vereda Canelón de Cajicá (Cundinamarca), en los que murió Valeria Afanador, una niña de 10 años, con diagnóstico de síndrome de Down.

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Estas personas, en su condición de empleados de la institución educativa y en el ejercicio de las funciones asignadas, presuntamente omitieron el deber de cuidado de la niña dentro de las instalaciones del plantel.

De acuerdo con la investigación, Fuentes Hernández, en su rol de docente, no habría vigilado los desplazamientos de la menor de edad, que estaba a su cargo, para garantizar que retornara del patio al salón de clases. Por su parte, Ochoa Parada, encargado del departamento de infraestructura, es señalado de no realizar mantenimiento preventivo a las rejas por donde salió la estudiante hacia el rio Frío, donde fue encontrado su cuerpo el 29 de agosto de 2025.

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Los imputados no aceptaron el cargo en su contra.