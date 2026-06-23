Flip reportó aumento en agresiones contra periodistas en elecciones y advirtió escalada digital contra la prensa

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reportó que entre el 1 de enero y el 23 de junio de 2026 documentó 79 agresiones contra periodistas relacionadas con el cubrimiento de asuntos electorales. La cifra, de acuerdo con la organización, ya supera los 46 casos registrados durante el proceso electoral de 2022.

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En su balance, la FLIP advirtió que el panorama no se limitó a hechos de violencia directa contra la prensa. Según la Fundación, durante este ciclo electoral también persistieron obstáculos institucionales, territoriales y digitales que limitaron el ejercicio periodístico y afectaron el acceso de la ciudadanía a información de interés público.

El recuento entregado por la FLIP muestra que en las elecciones legislativas del 8 de marzo se registraron 12 casos; en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, 8; y en la segunda vuelta del 21 de junio, 10.

En esas tres jornadas, la obstrucción al cubrimiento periodístico fue, según la organización, la agresión más frecuente. Entre los hechos documentados aparecen impedimentos para registrar situaciones de interés público, restricciones arbitrarias al acceso a puestos de votación y exigencias injustificadas a periodistas para poder desarrollar su trabajo.

A ese escenario se sumaron decisiones institucionales que, según la FLIP, generaron incertidumbre sobre las reglas del cubrimiento electoral. Antes de la primera vuelta, el Decreto 211 de 2026 del Ministerio del Interior prohibió el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación, salvo para medios de comunicación “debidamente identificados”. Para la Fundación, esa formulación ambigua abrió la puerta a interpretaciones restrictivas por parte de autoridades locales y miembros de la fuerza pública, que en algunos casos exigieron acreditaciones arbitrarias e impidieron el trabajo periodístico.

En consecuencia, sostuvo que se mantuvieron los escenarios de confusión registrados en la primera vuelta e, incluso, que algunos periodistas pudieron haber desistido de cubrir la jornada.

La violencia digital también escaló durante el proceso electoral

Además de las restricciones en terreno, la Fundación documentó un aumento de agresiones digitales contra medios de comunicación y plataformas informativas. De acuerdo con el reporte, en las semanas previas a la segunda vuelta presidencial se registraron ataques contra sitios web y cuentas en redes sociales que difundían información electoral y contenidos de interés público.

Ese diagnóstico fue complementado, según la FLIP, con información recopilada junto con la Misión de Observación Electoral (MOE) a través del sistema e-Monitor, facilitado por el PNUD. La herramienta identifica discurso de odio, comunicación tóxica y violencias política y basada en género en publicaciones de X y Facebook.

Particularmente, durante la jornada electoral del 21 de junio de 2026, el monitoreo reveló que la conversación digital sobre la prensa estuvo profundamente atravesada por la polarización política. De las 18.925 publicaciones rastreadas ese día, 424 se refirieron directamente a medios o periodistas, y el 54,3 % de ellas fue clasificado como tóxico.

El análisis también concluyó que la narrativa más voluminosa fue la de persecución contra periodistas críticos del candidato Abelardo de la Espriella, con 156 publicaciones, equivalentes al 37,1 % del corpus sobre medios. En paralelo, la FLIP advirtió que la distinción entre “periodismo” y “activismo”, atribuida al discurso del candidato, operó como un recurso retórico que profundizó la polarización sobre la prensa. Según el reporte, el 87,8 % de las publicaciones de X dentro del corpus sobre medios fue clasificado como tóxico.

Asimismo, el informe identificó 70 publicaciones sobre desinformación, correspondientes al 16,7 % del corpus analizado sobre medios, en las que predominó el uso de la categoría “noticias falsas” como una estrategia política para desacreditar a medios críticos.

El llamado de la FLIP a las autoridades electorales

Frente a ese panorama, la FLIP hizo un llamado al Ministerio del Interior para que en futuros procesos electorales adopte medidas que incorporen de manera más sólida garantías para el ejercicio periodístico. A juicio de la organización, cualquier regulación que pueda afectar el cubrimiento de asuntos de interés público debe construirse de forma clara y proporcional, y teniendo en cuenta las observaciones de organizaciones especializadas.

La Fundación también instó a la Registraduría Nacional, a la Policía Nacional y a los funcionarios vinculados a la organización de procesos electorales a incorporar los aprendizajes dejados por estas elecciones y a fortalecer protocolos que prevengan interpretaciones arbitrarias de la normativa.

Por último, la FLIP pidió fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y respuesta frente a las agresiones contra la prensa, incluidas aquellas que ocurren en entornos digitales. Para la organización, el aumento de este tipo de ataques demuestra la necesidad de que las instituciones desarrollen capacidades para responder a riesgos cada vez más complejos para el periodismo.

La Fundación reiteró, además, que el respeto por el trabajo periodístico es indispensable para la deliberación democrática y sostuvo que los discursos estigmatizantes, los señalamientos y las acciones que desacreditan o restringen el cubrimiento de asuntos políticos no solo afectan a la prensa, sino también el acceso ciudadano a información necesaria para ejercer control sobre quienes ocupan cargos de poder.

*Esta nota contó con la asistencia de una inteligencia artificial y la revisión de un periodista