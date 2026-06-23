Figuras clave del Pacto Histórico reconocen el triunfo de Abelardo De la Espriella: ¿estrategia o fractura interna?

El senador electo del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, una de las figuras más visibles del Pacto Histórico, sacudió el panorama político nacional este martes 23 de junio de 2026 al reconocer oficialmente el triunfo de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente electo de Colombia a pesar que la colectividad de Iván Cepeda espera el escrutinio para definir la victoria.

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El pronunciamiento del congresista, caracterizado por su estrecha cercanía al mandatario saliente Gustavo Petro, se dio luego de su aceptación de los resultados electorales por parte de un sector radical del oficialismo, lo que reduce la incertidumbre institucional después de una reñida campaña presidencial. Escaf admitió públicamente la derrota de la opción progresista frente al abogado de derecha, marcando una distancia explícita de cualquier cuestionamiento formal a los escrutinios organizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Las exigencias del petrismo al nuevo mandatario en el poder

A través de un extenso comunicado, Escaf enfatizó que la victoria de De la Espriella carece de un respaldo absoluto, recordando que más de la mitad de la ciudadanía optó por alternativas distintas o por el voto en blanco. “Reconozco esta derrota electoral a pesar del estrecho margen de menos del 1 % de diferencia. El país votó y elegió. Reconozco como nuevo presidente al señor Abelardo de la Espriella. A él le deseo mucha sabiduría para gobernar un país dividido en dos. Será un reto enorme y espero que esté a la altura del cargo por el bien de Colombia”, manifestó de forma taxativa el representante a la Cámara.

El parlamentario del Pacto Histórico trazó de inmediato las líneas de lo que será el ejercicio de la oposición bajo la nueva administración federal, condicionando la gobernabilidad al respeto de los derechos civiles de la izquierda. “No ganó de manera contundente y mucho menos aplastante. Más del 50 % del país no votó por su propuesta (sumando votos de Cepeda y votos en blanco) y eso debe tenerlo en cuenta a la hora de ocupar La Casa de Nariño. Tendrá que respetarnos, oírnos y dejar de perseguirnos. Le pido respeto y garantías para los colombianos que le haremos oposición. No más listas en donde nos acusa de cometer delitos sin aportar ni media prueba. No más amenazas recurriendo a potencias extranjeras para que nos aplasten”, dijo Escaf en su declaración pública.

Ola de renuncias y una propuesta de Constituyente sobre la mesa

De forma paralela a la declaración de Escaf, el pastor Alfredo Saade, otro de los líderes políticos y religiosos más afines a las tesis de Gustavo Petro, formalizó su posición de cara a la transición de mando institucional. Saade no solo ratificó el triunfo de Abelardo de la Espriella, sino que anunció su dimisión irrevocable al cargo oficial que ostenta en el Ejecutivo, la cual se hará efectiva al inicio del nuevo periodo constitucional.

“Las urnas han hablado con claridad, y yo soy demócrata. La democracia no es un discurso para los días de victoria, es una conducta para los días de derrota. Por eso no seré obstáculo para el progreso de Colombia. En este momento pongo a disposición mi renuncia al cargo a partir del 6 de agosto como debe ser. Sin cálculos, sin trueques, sin dilaciones”, afirmó Saade de forma pública.

En una movida política que reconfigura el debate legislativo, Saade propuso de manera inmediata al presidente electo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente orientada a disolver las plenarias vigentes. Según el líder religioso, el actual Congreso “permaneció de espalda al poder popular”. Su iniciativa contempla habilitar una reelección general abierta en la que puedan competir tanto expresidentes como el propio mandatario entrante, buscando dirimir de forma definitiva la polarización ideológica en el territorio nacional.