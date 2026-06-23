Dos menores luchan por su vida tras ser atropellados por una volqueta en el Norte de Bogotá

Un trágico accidente en el norte de Bogotá, ocurrido este lunes 22 de junio, dejó a dos menores de edad con heridas de gravedad y llevó a la intervención de organismos de emergencia y autoridades de tránsito. El siniestro ocurrió en la localidad de Usaquén, sobre la carrera 2 Este con calle 185A-02, en el barrio Tibabita 2, cuando una volqueta de servicio particular chocó contra una bicicleta en la que se movilizaban dos niños.

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Según la versión preliminar establecida por las autoridades, el conductor de la bicicleta, un menor de 14 años, transitaba en sentido oriente - occidente por la calle 185A con la otra víctima, un niño de 9 años. Al parecer, los menores intentaron adelantar la volqueta, pero perdieron el control y fueron impactados ern la parte posterior del vehículo.

Los dos niños, que transitaban en la bicicleta roja y sin marca identificada, fueron trasladados al Hospital Simón Bolívar con lesiones de consideración por la magnitud del impacto, y actualmente no se han hecho públicos nuevos detalles sobre su condición médica. Por su parte, el conductor de la volqueta resultó ileso.

Un adulto mayor de 73 años fue hallado sin vida en Medellín en una de las habitaciones de su vivienda en una violenta escena que tiene en alerta a las autoridades. Su cuerpo fue encontrado amarrado de pies y manos y con la boca tapada con cinta, después de que el hombre se hubiera citado con cuatro personas para negociar una propiedad.

Docente jubilado fue asesinado violentamente en Medellín al intentar vender una casa

La víctima fue identificada como Luis Bernardo Villegas Ramírez, un docente pensionado del magisterio que se dedicaba a vender viviendas de forma independiente. Hacia el mediodía del pasado lunes estaba con su hermana en su casa, ubicada en el edificio Latorre del barrio Boston, centro de Medellín, esperando a unos compradores, quienes llegaron un par de minutos tarde.

Los cuatro individuos ingresaron al inmueble e inmediatamente intimidaron a las dos personas que estaban en el lugar. Al docente lo amarraron de pies y manos y le taparon la boca, pero al resistirse, también lo estrangularon. La hermana, de 62 años, también fue amordazada y encerrada en una habitación, pero resultó ilesa tras el angustiante episodio.

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Tras someter a las víctimas, los agresores comenzaron a buscar todos los objetos de valor que hubiera en la vivienda, incluyendo los celulares de los dos adultos mayores, dinero y joyas, y se los llevaron en una bolsa negra hacia las 12:41 de la tarde, hora en el salieron del edificio. Sus movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la edificación y en las de propiedades y establecimientos vecinos.