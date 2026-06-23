Cepeda estalló contra la narrativa del “voto fusil” y encendió alertas por riesgo de estigmatización a millones de votantes

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, líder del Pacto Histórico y colíder de la coalición Alianza por la Vida, condicionó el reconocimiento oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial a la finalización del escrutinio voto a voto, luego de registrarse una diferencia técnica inferior al 1 % entre ambos aspirantes, al tiempo que anunció acciones penales por la estigmatización masiva de su electorado.

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La tensión política en el país alcanzó su punto más complejo tras consolidarse un empate técnico real que mantiene el desenlace de la Casa de Nariño bajo estricta reserva matemática. Ninguno de los dos competidores logró superar el umbral del 50 más uno de los apoyos, abriendo un escenario de revisión legal obligatoria debido a que el margen que separa al progresismo de su rival es inferior a un punto porcentual en los consolidados preliminares.

Lejos de los discursos tradicionales de aceptación inmediata, la directiva del progresismo y el propio Cepeda Castro notificaron de forma oficial que el veredicto definitivo dependerá exclusivamente del conteo oficial de los jueces de la República en las comisiones escrutadoras. La fuerza electoral de la candidatura, que congrega a más de 12 millones de ciudadanos en las urnas, exige una verificación exhaustiva antes de proceder a cualquier pronunciamiento de legitimación del ganador.

De acuerdo con la estrategia de la campaña, la paridad numérica obliga a vigilar cada acta de votación, descartando irregularidades antes de convalidar el proceso. Este margen milimétrico redefine el mapa político nacional, evidenciando un país fracturado en dos mitades casi idénticas y obligando a los entes de control a actuar bajo máxima presión institucional.

La alerta penal tras los señalamientos de “voto fusil” en regiones en conflicto

El núcleo de la respuesta de Cepeda Castro se concentró en desmantelar una narrativa pública que, según su denuncia, califica los sufragios de sus bases como “voto fusil”, un término empleado para sugerir coacción o nexos de los votantes con organizaciones armadas ilegales. El candidato calificó este discurso de matriz criminalizante y de alto riesgo para el orden público.

Frente a estos hechos, el líder político anticipó que los promotores de estos señalamientos se exponen a procesos judiciales inmediatos por calumnia, injuria y por poner en riesgo inminente a comunidades vulnerables del país profundo.

“Esa es una acusación en extremo temeraria y peligrosa. Llamamos a que se respete el electorado, que es muy numeroso, y que no puede ser estigmatizado con esa clase de manifestaciones. Vemos que lo que se está buscando es ir hacia alguna afirmación que puede poner en peligro a mucha gente en Colombia, especialmente en territorios rurales, a personas que están en medio de una situación de conflicto armado; es evidente que quienes la están haciendo tienen el propósito de poner en riesgo y atemorizar a esas poblaciones”, sostuvo explícitamente Cepeda Castro.

El impacto social en la Colombia rural bajo fuego

La preocupación de la campaña va más allá de la disputa aritmética y se centra en el impacto humano. En zonas rurales donde el conflicto armado sigue activo, el uso de conceptos que vinculen la libre votación con la insurgencia reactiva lógicas de violencia selectiva y persecución en los territorios.

Con casi la mitad del censo electoral volcado hacia su propuesta de cambio social, el sector liderado por Cepeda reclama el estatus de poder político institucionalizado e intocable, advirtiendo que la estigmatización de casi 13 millones de colombianos rompe los pactos mínimos de convivencia democrática. El proceso entra ahora en su fase judicial y técnica más crítica, con el país a la expectativa de un conteo de votos definitivo.