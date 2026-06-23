Centro Democrático anuncia que se declara como partido de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella

Centro Democrático se declara como partido de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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A falta de que finalice el escrutinio, Abelardo de la Espriella es nuevo presidente de Colombia luego de que derrotara en las urnas al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Desde que se conoció la victoria del abogado en el preconteo, varios políticos y colectividades han expresado su intención de apoyar el gobierno del nuevo mandatario.

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El Centro Democrático quien en cabeza de su candidata Paloma Valencia y junto a su fundador Álvaro Uribe, ya habían dado a conocer su apoyo a de la Espriella, en esta ocación anunciaron que serán partido de gobierno del presidente electo.

Por medio de un comunicado, la agrupación política informó que mediante una reunión de sus 47 congresistas, decidieron apoyar las iniciativas y programas que decida adelantar Abelardo de la Espriella.

“La bancada de 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso de la República se declara partido de gobierno. Asimismo, expresa su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos”, dice el texto.

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Finalmente, el partido político deja claro que tiene un ideario “claro cuyas ideas hoy reconoce en el programa de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Por esa, coincidencia programática, respaldo su elección”.