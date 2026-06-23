Atención: Abelardo de la Espriella confirma que Colombia hará parte del Escudo de las Américas desde el 7 de agosto

Fotos: Tomadas de las redes sociales de Trump y De la Espriella

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El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que a partir del 7 de agosto, Colombia entrará a hacer parte del Escudo de las América, una coalición militar y política impulsada por el gobierno de Estados Unidos para coordinar acciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración irregular. El pronunciamiento lo hizo tras responder a un mensaje del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

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En un trino publicado en su cuenta oficial de la red social X, Rubio calificó la victoria de De la Espriella en las elecciones presidenciales como “histórica” y le hizo una invitación de carácter militar.

“Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C) para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narco-terroristas que azotan nuestro hemisferio”, puntualizó Rubio en su trino.

Unas horas más tarde y a través de su cuenta oficial, De la Espriella le contestó al alto funcionario estadounidense.

“Gracias Señor Secretario. A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde. ¡Firme por La Patria!“, anotó el presidente electo de Colombia en su cuenta de X.

¿Qué es el Escudo de Las Américas?

Se trata de una coalición militar creada por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, con el fin de combatir el narcotráfico y la criminalidad.

De fondo, se trata de una estrategia del país norteamericano que busca mejorar su posición en el hemisferio occidental y, a la larga, afianza su posición frente a otras potencias como China, que en los últimos años ha empezado a estrechar lazos con Latinoamérica.

Entre sus miembros, se encuentran varios países de la región con gobiernos que se han alineado con los intereses de Trump: