¿Quiénes se quedarían con los ministerios? Los nombres que suenan para un eventual gabinete de De la Espriella

Después de los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la segunda vuelta presidencial, se generaron las primeras especulaciones estratégicas sobre el diseño del próximo ejecutivo central, pese a los insistentes llamados a la prudencia institucional. La estrecha ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda activó de inmediato las proyecciones políticas para la conformación del gabinete de ministros.

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Aunque el candidato de izquierda, Iván Cepeda, enfatizó públicamente la necesidad estricta de esperar el cierre del escrutinio oficial debido a que “el preconteo carece de carácter vinculante o definitivo”, en los círculos de la campaña ganadora ya se escuchan los perfiles de quiénes podría asumir la gobernabilidad nacional.

La prioridad inmediata de la nueva administración radica en consolidar un equipo técnico y político capaz de materializar la promesa de reducción del tamaño del Estado, sin fracturar los puentes de diálogo necesarios con el Congreso de la República. Hasta el momento la campaña no ha confirmado estos nombre, sin embargo por la cercanía se contempla tanto fusiones de ministerios como la designación de liderazgos de alta confianza sectorial para blindar la agenda del ejecutivo.

Uno de los nombres que aparece con más fuerza es el de Mauricio Gómez Amín, exsenador liberal y jefe de debate de la campaña. De la Espriella ya había dicho que Gómez Amín estaría con él en un eventual gobierno, aunque no precisó en qué cargo. Algunas versiones lo ubican cerca del Ministerio del Interior, una cartera clave para tramitar reformas, construir mayorías y sostener la relación con el Congreso.

Su eventual llegada tendría una lectura política importante. Gómez Amín conoce el Legislativo y ha tenido relación con distintos sectores, algo que podría ser útil para un gobierno que tendría que pasar rápidamente del tono de campaña a la negociación diaria con bancadas, partidos y poderes regionales.

Una mujer lideraría el Ministerio de Hacienda por primera vez

En el área económica, el protagonismo inicial recae sobre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien ya se desempeña en la articulación de sectores críticos como la energía, la inversión extranjera directa, la cooperación internacional y los lineamientos de política macroeconómica. Bajo su coordinación se evalúa un hecho inédito en las finanzas públicas del país.

La dirección del Ministerio de Hacienda podría quedar por primera vez a cargo de una mujer. Dentro de este escenario técnico figuran con fuerza las excodirectoras del Banco de la República, Ana Fernanda Maiguashca y Carolina Soto, la actual presidenta del Banco Popular y exministra de Minas, María Fernanda Suárez y la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. A ellas se suman perfiles complementarios para las carteras afines como Jonathan Malagón, actual presidente de Asobancaria, el tributarista Santiago Pardo y el exdirector de la Dian, Lisandro Junco.

El bloque de justicia, seguridad y las reformas estructurales en vilo

La línea de la administración enfocada en la seguridad del territorio y la justicia contempla discusiones en torno a figuras de alta visibilidad política y jurídica. Nombres como la senadora María Fernanda Cabal, el mandatario local Jaime Andrés Beltrán, y los juristas Germán Calderón España, Iván Cancino y Camilo Rojas forman parte de las alternativas en evaluación para liderar la fuerza pública y el sector judicial.

La conformación del gabinete dependerá de varias señales. La primera será si el resultado del escrutinio confirma el preconteo. La segunda, si De la Espriella decide abrir espacio a figuras políticas para asegurar gobernabilidad o si privilegia perfiles más técnicos y cercanos a su campaña. La tercera, cómo aterriza su promesa de reducir el tamaño del Estado, que podría implicar fusiones de ministerios o cambios en la estructura administrativa.