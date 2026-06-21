Turba furiosa rodeó carro en Cartagena por supuestos votos marcados por De la Espriella; Petro denunció

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La segunda vuelta presidencial en Colombia sigue dejando denuncias, tensiones y videos que se mueven rápidamente en redes sociales. En plena jornada electoral de este domingo 21 de junio, el presidente Gustavo Petro publicó una denuncia sobre un presunto hecho irregular en un puesto de votación de Cartagena, donde ciudadanos habrían encontrado a un hombre con gran cantidad votos ya marcados a favor de Abelardo de la Espriella.

La denuncia fue compartida por el mandatario en medio de una jornada que, según reportes nacionales, avanzaba en medio de la incertidumbre, la polarización política y alertas por posibles casos de compra o constreñimiento al voto en algunas regiones del país.

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Gustavo Petro

Petro habló de “cuidado del voto” en Cartagena

En su publicación, Petro aseguró que ciudadanos cartageneros se movilizaron tras encontrar a una persona con tarjetones marcados por el candidato de derecha.

“La ciudadanía cartagenera en plena movilización por el cuidado del voto. Encontraron un señor con 121 votos ya marcados por el candidato Abelardo”, escribió el presidente.

El señalamiento fue acompañado por un video en el que se observa a varias personas inconformes alrededor de lo que sería un puesto de votación, mientras uniformados de la Policía intentan controlar la situación y contener a la ciudadanía reunida en el lugar.

En la grabación compartida en redes, una persona que realiza la denuncia afirma: “Se registra una turba inconforme por un carro que hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, el cual llegó con un afiche al lugar de votación y con tarjetones ya marcados en el carro”.

Hasta el momento, esa versión debe manejarse como una denuncia pública y no como un hecho judicialmente confirmado. Será responsabilidad de las autoridades electorales, la Policía, la Fiscalía o los organismos competentes verificar si efectivamente existían tarjetones marcados, cuántos eran, a quién pertenecían y si se configuró alguna conducta irregular.

Jornada electoral marcada por alertas

La denuncia se da en una segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, una contienda que ha estado marcada por una fuerte polarización y por una intensa batalla digital entre ambas campañas. El País reportó que la jornada electoral avanzaba con normalidad general, pero bajo la sombra de denuncias sobre posible compra de votos y constreñimiento en algunas zonas del país.

Además, la Registraduría recordó que más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar este domingo 21 de junio y que las urnas estarían abiertas hasta las 4:00 p.m., momento en el que iniciaría el preconteo.

En este tipo de jornadas, cualquier señalamiento sobre tarjetones marcados, presión a votantes o presencia de propaganda cerca de puestos de votación suele encender alarmas, precisamente porque el voto debe ejercerse de manera libre, secreta y sin presiones.

Autoridades deben verificar la denuncia

Por ahora, el caso señalado por Petro en Cartagena queda en terreno de verificación. Las imágenes muestran inconformidad ciudadana y presencia policial, pero la denuncia sobre los 121 votos marcados deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

La publicación del presidente llega en una elección decisiva para el país, en la que De la Espriella y Cepeda representan proyectos políticos profundamente opuestos. Mientras el candidato de derecha ha construido una campaña de tono patriótico y confrontacional, Cepeda ha intentado movilizar a sectores progresistas y votantes críticos del discurso de su rival.

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Así las cosas, el video divulgado por Petro suma un nuevo capítulo a una jornada electoral que no solo se vive en los puestos de votación, sino también en redes sociales, donde cada denuncia puede convertirse rápidamente en tema nacional. La clave, en este caso, será que las autoridades aclaren qué ocurrió realmente en Cartagena.