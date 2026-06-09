Segunda vuelta: Petro ordenó que se le refuerce la seguridad a los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella

El presidente Gustavo Petro aseguró que ordenó reforzar los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, en medio de la nueva polémica desatada por las acusaciones realizadas por el abogado a Estados Unidos.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente rechazó las afirmaciones según las cuales habría liberado personas privadas de la libertad con el propósito de atentar contra De la Espriella.

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Petro confirmó que dio la orden de reforzar la seguridad de los dos candidatos presidenciales que disputan la llegada a la Casa de Nariño

“Usted me acusa de liberar 30 criminales para matarlo, no señor yo he ordenado a la fuerza pública que se duplique su seguridad y se le blinde, los hombres que tiene usted detrás son hombres de la fuerza pública que yo comando”, escribió Petro.

Petro también señaló que hizo lo mismo para el candidato de la izquierda, Cepeda. “Le he ordenado a la fuerza pública que se refuerce la seguridad de Iván Cepeda y la suya, porque ambos son candidatos presidenciales y porque el Estado debe proteger a quienes participan en política”, manifestó el mandatario.

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Petro le hizo una petición a De la Espriella, “no me calumnie ante nadie, menos a extranjeros que viven dónde está su Patria, no sea apátrida como ya le expliqué en mi trino de arriba”, señaló.

El presidente también negó que la figura de gestor de paz implique la liberación de personas privadas de la libertad y sostuvo que las estructuras criminales de Medellín continúan bajo custodia.

“No confunda un gestor de paz con liberar presos, yo no he mandado liberar 30 criminales de las cárceles para matarlo. La categoría de gestor de paz no permite la liberación de las cárceles si están allí, como los jefes de bandas de Medellín y siguen presos”, afirmó.

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En su mensaje, Petro aseguró que las acusaciones en su contra buscan responsabilizarlo de hechos que, según él, fueron cometidos por sectores políticos afines a De la Espriella. “Usted sigue acusándome de lo que ustedes mismos hicieron, como aconsejó Goebbels a Hitler”, escribió.

El mandatario también se refirió a las relaciones entre Colombia y Venezuela, “dice usted que me alié con Maduro cuando solo busqué atacar al ELN conjuntamente y decirle que permitiera hacer elecciones libres, asunto que hablé personalmente con Biden en mi labor de mediación”, afirmó.