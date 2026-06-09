Robaron a perro influencer y lo vendieron por 26 dólares a un restaurante para que se lo comieran

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La historia de Chutou, un popular Border Collie con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales, ha generado indignación en China y entre miles de usuarios alrededor del mundo.

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El animal habría sido robado de la granja de su familia y posteriormente vendido a un restaurante, donde fue sacrificado el mismo día.

El caso involucra al influencer de viajes chino Guo, propietario de Chutou, quien ahora busca justicia tras la desaparición y muerte de su mascota de ocho años.

Chutou se había convertido en una celebridad en Douyin, donde acumuló más de 1,5 millones de seguidores gracias a los videos compartidos por su dueño.

Según reportes internacionales, Guo dejó al perro bajo el cuidado de sus padres mientras realizaba un viaje. Sin embargo, el 11 de mayo ocurrió un hecho que cambió por completo la historia de la mascota.

Cámaras captaron el momento de la desaparición

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, las cámaras de seguridad de la granja familiar registraron a un hombre y una mujer movilizándose en un scooter eléctrico mientras se llevaban al animal.

Tras notar la ausencia de Chutou, la familia alertó de inmediato a las autoridades y comenzó una intensa búsqueda.

Además, ofrecieron una recompensa para obtener información que permitiera localizar al perro.

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Cuando Guo regresó de su viaje, logró ubicar a los presuntos responsables en una localidad cercana.

Según los reportes, ambos aseguraron que creían que el perro se encontraba abandonado y admitieron haberlo vendido a un comerciante por 180 yuanes, equivalentes a aproximadamente USD 26,50.

Durante una confrontación con el propietario del animal, uno de los sospechosos habría respondido:

“El perro está muerto, dejen de armar un escándalo. Yo no infringí la ley”.

La declaración generó una ola de indignación en redes sociales, donde miles de usuarios exigieron una investigación más profunda.

Chutou terminó comido en un restaurante

Las investigaciones posteriores permitieron establecer que el Border Collie fue revendido a un restaurante poco después de ser adquirido por el comerciante.

Según la versión difundida por medios locales, el animal habría sido sacrificado y consumido el mismo día.

Guo intentó recuperar algún rastro de su mascota y acudió al establecimiento involucrado. Sin embargo, recibió una respuesta desalentadora.

“El pelo fue tirado a la basura hace mucho tiempo”, le habrían informado en el lugar.

El dueño busca acciones legales

El influencer sostiene que Chutou tenía un valor mucho mayor que el monto por el cual fue vendido.

Según explicó, el perro no solo era un integrante de la familia, sino también una figura ampliamente reconocida en redes sociales, con un valor estimado de al menos USD 10.000.

Actualmente, Guo impulsa acciones para que los presuntos responsables enfrenten consecuencias legales y busca una compensación económica por la pérdida de su mascota.

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La historia de Chutou ha reavivado el debate sobre la protección de los animales domésticos y la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para sancionar el robo y maltrato de mascotas.

Miles de usuarios han expresado su solidaridad con el dueño del perro y exigen que el caso sea investigado hasta esclarecer todas las responsabilidades.