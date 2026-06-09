Petro ya aceptó la renuncia de Carlos Carrillo: este sería el nuevo director encargado de la UNGRD

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Carlos Alberto Carrillo Arenas a la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que el funcionario quedara suspendido provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación en política.

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La decisión quedó consignada en el Decreto 0584 de 2026 en el que también se encarga de la dirección general de la entidad a Rafael Enrique Cruz Rodríguez, quien hasta ahora se desempeñaba como subdirector general de la UNGRD.

De acuerdo con el documento, Carrillo presentó su renuncia el 4 de junio y esta fue aceptada. En el mismo decreto se establece que Cruz Rodríguez asumirá el cargo sin separarse de las funciones propias de su empleo como subdirector general.

¿Quién es el funcionario que queda encargado?

Rafael Enrique Cruz Rodríguez es arquitecto de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Planeación Urbana y Regional de la misma institución, según la información de perfil aportada para esta nota.

Su experiencia ha estado relacionada con el diseño urbano de proyectos de infraestructura, la supervisión de políticas de vivienda rural y la formulación y evaluación de políticas públicas en Bogotá.

La salida de Carrillo se da tras suspensión de la Procuraduría

La salida de Carrillo ocurre en medio de un nuevo pulso político para el Gobierno Petro, en plena recta final de la segunda vuelta presidencial. La Procuraduría había ordenado su suspensión provisional después de unas declaraciones públicas en las que se refirió a la candidatura de Abelardo de la Espriella y la calificó como “un proyecto abiertamente fascista”.

Según ese reporte, la medida disciplinaria fue ordenada hasta el 21 de junio, día previsto para la segunda vuelta presidencial. Carrillo, por su parte, ha sostenido que sus declaraciones estaban amparadas por la libertad de expresión y negó haber hecho proselitismo político.

Antes de que se conociera el decreto de aceptación, el propio Carrillo había confirmado su renuncia, aunque en ese momento todavía estaba pendiente de que la Casa de Nariño formalizara su salida.

La llegada de Rruz Rodríguez a la dirección de la UNGRD se da en una entidad que ya venía bajo fuerte desgaste institucional por el escándalo de corrupción relacionado con presuntos desvíos de recursos públicos y posibles sobornos a congresistas. En abril, la Fiscalía llamó a juicio a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por su presunta participación en ese caso.

Con este movimiento, la Casa de Nariño formaliza la salida de Carrillo y deja temporalmente la entidad en manos de un funcionario que ya hacía parte de su estructura directiva, en un momento sensible tanto para el Gobierno como para una entidad encargada de responder a emergencias, desastres y crisis territoriales.