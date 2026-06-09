“Para eso viajó a EEUU, a demandar a sus compatriotas”: Petro tras el viaje relámpago de Abelardo De la Espriella

Gustavo Petro reaccionó al viaje de Abelardo De la Espriella a Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro respondió con un extenso mensaje al candidato presidencial Abelardo De la Espriella, luego de la polémica generada por el viaje a Estados Unidos y las acciones que anunció que hará desde allá.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que las declaraciones y actuaciones de De la Espriella constituyen una persecución política y afirmó que ese tipo de conductas están prohibidas por la Constitución.

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Petro reaccionó con extenso mensaje al viaje anunciado de Abelardo De la Espriella a Estados Unidos

“Esto es un llamado a destripar el progresismo no es más que por persecusión y odio a un pensamiento político, persecución y odio, que está prohibida en la constitución nacional, en el capitulo de los derechos fundamentales, señor abogado”, escribió Petro.

Petro cuestionó el viaje del candidato a Estados Unidos y lanzó una de las frases más fuertes de su pronunciamiento.

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“Para eso viajó a EEUU, a demandar a sus compatriotas que no siente como compatriotas. Le encanta que allá cojan a los colombian@s y los golpeen, torturen, y discriminen, y los hagan suicidar, y los metan en campos de concentración”, señaló.

El presidente también afirmó que durante su gobierno evitó que ciudadanos colombianos fueran trasladados esposados al país.

“Impedí que los encadenaran para traerlos a Colombia, usted aplaude las cadenas y a quienes desean el mal a Colombia y a la colombianidad, porque su patria y bandera es distinta a la de Colombia”, agregó.

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En otra parte, el presidente calificó a De la Espriella como “apátrida” y le pidió definir cuál es su patria.

“Usted es ciudadano de EEUU, respetable, y acepta las políticas del gobierno de los EEUU contra Latinoamérica y Colombia, puede hacerlo, pero eso que hace a sus compatriotas incluso a mí lo hace un apátrida. Defináse”, manifestó.

El presidente también recordó algunos episodios relacionados con narcotráfico y paramilitarismo en Colombia y aseguró que De la Espriella ha sido “amigo y defensor de narcotraficantes”.

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“Usted señor es amigo y defensor de narcotraficantes y se ha enriquecido con dineros de ellos y de Venezuela. Yo no tengo ni una relación con la mafia, nunca he defendido sino atacado a fondo y a riesgo de mi vida el narco y nunca recibí un peso de Venezuela”, afirmó.

Asimismo, Petro dijo que: “le respondo a usted porque usted acaba de hacer una de las mayores afrentas a mi Patria, y a mi persona al acudir a una justicia extranjera para con calumnias, tratar de eliminar a su contradictor de ideas”, escribió.

Finalmente, el presidente se refirió a Uribe, diciendo que: “Yo mismo le dije a Uribe que jamás dejaría que lo procesará una justicia extranjera y le cumplí, cumplo mi palabra y no cambio mis ideas como veleta”.