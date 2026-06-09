Mujer en Bogotá aceptó realizarle una cirugía estética a otra sin ser cirujana y fue enviada a prisión por causarle la muerte

Una mujer de Bogotá aceptó su responsabilidad ante la justicia por causarle la muerte a una mujer en Bogotá al realizarle un procedimiento estético invasivo para el que no tenía los conocimientos necesarios. El hecho ocurrió el 17 de mayo de 2023 en un apartamento de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, y conllevó a la condena, tres años después, de Katherine Zuleta Castilla por ser la responsable de la tragedia.

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Según la investigación dirigida por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, la intervención se realizó de manera improvisada en una casa sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios. La procesada, quien llevó a cabo el procedimiento, no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas, y aun así tomó la decisión de seguir adelante en una actividad que representaba un evidente riesgo para la vida de la paciente.

Durante la cirugía, la víctima perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales. Posteriormente, se estableció que murió producto de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante.

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Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo, por lo que Zuleta cumplirá una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual. Esta figura aplica cuando una persona prevé la posibilidad de causar un resultado fatal y aun así continúa con su actuar.