“Me obliga Abelardo a defenderme”: Petro estalló y lanzó graves denuncias a días de la segunda vuelta

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, la tensión política escaló a su punto máximo este martes tras un duro intercambio de señalamientos entre el presidente Gustavo Petro y el candidato Abelardo de la Espriella. El detonante fue una entrevista concedida por el aspirante en Caracol Radio, donde expuso sus lineamientos sobre política extractivista, la reducción del Estado y el futuro de Ecopetrol. Las declaraciones motivaron una extensa e inmediata respuesta del jefe de Estado, quien advirtió sobre un inminente quiebre institucional y ambiental si dicha campaña llega a la Casa de Nariño.

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El enfrentamiento verbal deja en evidencia dos visiones radicalmente opuestas frente a la administración pública, la reforma agraria y el manejo de los recursos naturales, marcando el pulso de la contienda entre Abelardo De la Espriella y el candidato oficialista Iván Cepeda.

La reactivación del ‘fracking’ y la crisis del agua

Uno de los puntos más álgidos de la jornada giró en torno a la explotación de hidrocarburos. Durante el espacio radial matutino, De la Espriella confirmó que, de ganar la Presidencia, reactivará el fracking como “el motor más importante de la economía” para tapar el hueco fiscal, asegurando que se hará respetando las normas ambientales y sin intervenir zonas de páramo.

La propuesta fue tajantemente rechazada por el presidente Petro a través de su cuenta de X. El mandatario calificó de ignorante la premisa de proteger los páramos mientras se fractura el subsuelo en otras zonas, argumentando que el petróleo no se encuentra en las altas montañas, sino en los valles andinos. Según Petro, implementar esta técnica en dichas áreas contaminará las fuentes hídricas subterráneas justo cuando el país enfrenta los estragos de la evaporación por la crisis climática. “Colombia sin agua quedaría muerta. Muerte, muerte y muerte por doquier”, sentenció el jefe de Estado.

Sumado a esto, el candidato presidencial arremetió contra la actual gestión de Ecopetrol, tildando a su presidente, Ricardo Roa, de “ladrón” y prometiendo sacarlo de la entidad estatal bajo el argumento de que la corrupción ha destruido sus finanzas.

El pulso por la tierra y el tamaño del Estado

El debate también se trasladó a la estructura gubernamental. Mientras De la Espriella desmintió en la emisora tener un plan definitivo para recortar drásticamente las entidades del Estado, atribuyendo estas versiones a una “campaña negra” y aclarando que primero realizaría una auditoría profunda, Petro aseguró que la intención real de esa campaña es reducir el aparato estatal en un 40 %.

Para el presidente, esta medida implicaría la supresión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la pérdida de empleos asalariados. Petro defendió su gestión agraria, “Hemos entregado 400.000 hectáreas a campesinos y quedan por entregar otras 400.000 hectáreas que se quedarían en quien sabe que manos y no irían a campesinos con la propuesta de acabar la ANT y reducir en un 40 % el estado, que implica acabar con 700.000 empleos asalariados”, denunció, terminarían devueltas a “testaferros, narcoparas y políticos”. Asimismo, el mandatario responsabilizó a la fórmula vicepresidencial de De la Espriella, el exministro José Manuel Restrepo, de haber dejado los niveles más altos de pobreza en el país durante su paso por la cartera de Hacienda.

A nivel económico general, De la Espriella admitió que, aunque es partidario de la dolarización, descartó implementarla por lo complejo y extenso del proceso, proponiendo en su lugar permitir a los colombianos abrir cuentas bancarias en dólares.

Retórica de campaña y el fantasma del fraude

La controversia escaló al plano judicial y de seguridad nacional. El candidato de derecha aprovechó los micrófonos para retractarse de su polémica frase sobre “destripar a la izquierda”, ofreciendo disculpas y matizando que se refería a acabar con el relato de ese sector “en el marco de la Constitución”. Sin embargo, garantizó que aplicará una “mano de hierro” contra quienes intenten incendiar el país.

Petro desestimó las disculpas públicas. En su respuesta, el mandatario comparó la amenaza inicial de De la Espriella con el genocidio político perpetrado contra la Unión Patriótica (UP) y le recordó su historial como abogado defensor, mencionando casos de violencia sexual vinculados a un líder religioso que representó en el pasado.

Además, el presidente acusó directamente a la campaña de su opositor de aliarse con la familia Char en la Costa Caribe para ejecutar una supuesta compra masiva de votos, financiados mediante operaciones de lavado de activos y bandas mafiosas.

Por su parte, el aspirante presidencial acusó a Petro de estar preparando el terreno para desconocer los resultados de las elecciones del próximo 21 de junio ante una inminente derrota de Iván Cepeda. Según el candidato, el Gobierno busca azuzar a la ‘primera línea’ para generar disturbios en las calles si las urnas no les favorecen, cerrando su intervención con fuertes críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por, según él, perseguir de manera humillante a la Fuerza Pública.