“Le dejo aquí unos nombres”: Abelardo De la Espriella enlistó a los que Estados Unidos debería quitarles la visa por compra de votos

Abelardo De la Espriella reveló listado de personalidades y políticos a los que Estados Unidos debe tener en el radar

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella publicó un mensaje en el que denunció una supuesta alianza entre sectores políticos tradicionales para la compra de votos y pidió a las autoridades de Estados Unidos mantener en el radar a varios personajes y políticos del país.

En su pronunciamiento, el candidato aseguró que todavía hay tiempo para que esos sectores cambien de postura de cara a una eventual segunda vuelta presidencial.

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De la Espriella enlistó a varios personajes y políticos del país por presunta compra de votos para la segunda vuelta presidencial

“Ya lo denuncié, existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos. Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria”, afirmó.

De la Espriella también hizo referencia al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y sostuvo que el gobierno de ese país está pendiente de posibles hechos de corrupción.

“Si aún no están convencidos, todos esos politiqueros de hacer lo correcto, les recuerdo que el gobierno de los Estados Unidos está vigilando, ya el ‘Quitavisas’ tiene los ojos puestos sobre los corruptos. Gracias por proteger la democracia, querido subsecretario Landau”, escribió.

Luego, el candidato presidencial mencionó una lista de personas que, según él, deberían estar en el radar de las autoridades estadounidenses.

“Le dejo aquí subsecretario unos nombres para que usted los tenga en el radar: Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cote, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Marta Peralta, Johanna Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo", dijo

El mensaje concluyó con una frase dirigida nuevamente al funcionario estadounidense. “Apunte, mi querido subsecretario”, dijo De la Espriella.