“El therian de papel está aculillado”: Claudia López acorraló a Abelardo De la Espriella por aplazar pleito legal

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, Claudia López, confrontó de manera directa al candidato presidencial Abelardo De la Espriella, exponiendo sus contradicciones frente a un proceso legal que él mismo impulsó. A través de sus plataformas digitales, López denunció que el abogado postergó a última hora una citación programada para este miércoles, cuyo objetivo principal, según la exmandataria, era censurarla y frenar el escrutinio público sobre su campaña.

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Este cruce de señalamientos eleva al máximo la tensión política de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. La situación expone una estrategia que, bajo la perspectiva de López, terminó revelando la presunta negativa del candidato a dar la cara en los estrados, contrastando con el tono desafiante que suele mantener en sus redes sociales.

El pleito legal que terminó en aplazamiento

El conflicto estalló en el momento en que López hizo pública la maniobra dilatoria de la defensa de De la Espriella. Con un lenguaje frontal y sin matices, la exalcaldesa señaló que la denuncia interpuesta por el abogado no era más que un mecanismo tradicional de intimidación hacia las mujeres y voces críticas en la política.

“El therian de papel está aculillado”, afirmó de manera categórica. La expresión dejó en evidencia cómo el candidato, luego de lanzar acusaciones y promover el litigio, optó por evitar el cara a cara legal en el momento definitivo. “Tiró la piedra y escondió la mano. No nos va a asustar. El asustado es él”, continuó López, dejando claro que no cederá ante lo que califica como presiones antidemocráticas para silenciar a la oposición.

En su mensaje, la exmandataria hizo un llamado a la ciudadanía a responder contundentemente en las urnas. Recordando escenarios de crisis institucional y estallidos sociales recientes en la región, López hizo un llamado a la acción cívica: “La lección de Perú es clara: la pelea es votando y cada voto cuenta”.

La respuesta: graves acusaciones sin pruebas

Al trino que la candidata respondió fue a uno del candidato De la Espriella en el que se refirió al progresismo. El abogado optó por declararse un posible blanco de un entramado en su contra, desplegando un extenso discurso cargado de señalamientos hacia la campaña de su contendor, Iván Cepeda, y el presidente Gustavo Petro.

En una maniobra que desvía la atención de la denuncia de López, el abogado acusó, sin presentar material probatorio a las autoridades competentes, que la campaña de Cepeda estaría orquestando un “autoatentado” para luego culparlo mediáticamente y justificar acciones violentas en su contra. Asimismo, desestimó por completo los resultados electorales de la primera vuelta en departamentos clave del occidente como Cauca, Chocó y Nariño, atribuyendo los votos de su rival exclusivamente a la coerción de grupos armados ilegales.

En la misma línea de confrontación, De la Espriella lanzó advertencias directas al gobierno de Estados Unidos. Mencionando a diplomáticos norteamericanos, exigió vigilancia sobre una extensa lista de clanes y figuras políticas tradicionales de la región Caribe a quienes acusó de transar maquinarias corruptas para frenar su avance en la costa.

Aislamiento preventivo a puertas de los comicios

Validando de cierta forma la premisa de Claudia López sobre su resistencia a la exposición directa, De la Espriella confirmó que suspenderá la mayor parte de su agenda pública y mediática. Argumentando estrictas razones de seguridad y supuestos informes de inteligencia sobre atentados, el candidato anunció un aislamiento preventivo.

Bajo esta premisa, ha rehuido a los debates televisivos en vivo, desestimando la necesidad de acordar reglas democráticas con Cepeda. Su campaña se reducirá a un único evento final de carácter religioso en Buga, apelando a la intervención divina del Señor de los Milagros. La decisión de resguardarse de la plaza pública y de las citaciones legales contrasta fuertemente con la agresividad de sus declaraciones digitales, dejando en el ambiente electoral serias dudas sobre su disposición para enfrentar el escrutinio abierto antes del domingo definitivo.