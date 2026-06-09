“Completamente distante”: María Claudia Tarazona reveló cómo está su relación con el padre de Miguel Uribe Turbay a un año de su asesinato

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, habló de su relación con Miguel Uribe Londoño y por quién va a votar

María Claudia Tarazona, viuda del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, habló sobre la relación que mantiene actualmente con Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato presidencial asesinado hace un año, y reconoció que no existe comunicación entre ambos.

Durante una entrevista, Tarazona fue consultada sobre el vínculo con su suegro y respondió de manera directa.

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María Claudia Tarazona reveló cómo está la relación con el padre de Miguel Uribe Turbay

“Completamente distante, completamente distante, no nos hablamos, tristemente es la realidad”, afirmó Tarazona en medio de una entrevista con Blu Radio.

En la conversación también confirmó que ya tomó una decisión de cara a la segunda vuelta presidencial, “por supuesto que sí. Es que no lo dudé ni un segundo y claro que voy a votar por Abelardo De la Espriella”, señaló.

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La viuda de Miguel Uribe explicó que su apoyo inicial en la primera vuelta fue para Paloma Valencia y sostuvo que esa decisión estuvo motivada por el legado político de su esposo.

“Yo no fui a apoyar a Paloma pensando que ella fuera a ganar. Yo pensé que había una posibilidad, pero la certeza que iba a ganar no. Y así hubiera sabido que iba a perder, yo hubiera estado ahí honrando ese gran hombre y ese gran demócrata y ese gran respetuoso de su partido que fue Miguel”, expresó.

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Tarazona agregó que, antes de conocerse los resultados, ya tenía información de que el equipo de Abelardo De la Espriella contaba con cifras favorables. “Yo tengo muchos amigos allá donde Abelardo. Yo sabía que ellos tenían los números y que los números les daban para ganar”, manifestó.

Asimismo, señaló que “mi voto en segunda vuelta es por Abelardo. Yo no puedo votar por los socios de los que mandaron a matar a Miguel”.

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Durante la entrevista, María Claudia Tarazona cuestionó al candidato del oficialismo y aseguró que representa la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro.

“El candidato que hoy representa el Pacto Histórico, que representa el proyecto político de Gustavo Petro, es el que organizó la Segunda Marquetalia, es el artífice de la paz total”, sostuvo.