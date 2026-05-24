Revelan los chats de periodistas que aseguran haber sido acosadas por director de Red + Noticias

Las denuncias por presunto acoso sexual y laboral en medios de comunicación vuelven a poner el reflector sobre una sala de redacción en Colombia. Esta vez, el caso fue revelado por Revista RAYA, que publicó una investigación basada en chats, testimonios protegidos y relatos de periodistas que trabajaron en Red+ Noticias, el noticiero de Claro.

El centro de la denuncia está en los mensajes y testimonios que, según RAYA, apuntan al director del informativo, Giovanni Celis Sarmiento, señalado por presuntos contactos físicos no consentidos, comentarios sobre el cuerpo de periodistas, llamadas fuera del horario laboral, gritos y humillaciones públicas. Todo esto, hay que decirlo con lupa, está en terreno de denuncia periodística y deberá ser revisado por las autoridades competentes.

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Periodistas de Red + Noticias revelaron chats

RAYA cambió los nombres de las fuentes para proteger su identidad. Una de ellas, identificada como Diana, contó que Celis habría usado saludos cotidianos para besarla sin consentimiento. Según su relato, al principio pensó que podía tratarse de un error, pero luego sintió que se volvió algo habitual.

La periodista también aseguró que el director revisaba sus redes sociales personales y le pedía eliminar publicaciones. “Veía mis redes sociales y me pedía vía Whatsapp que las eliminara”, dijo Diana a RAYA. Según su versión, cuando ella ignoraba esos mensajes, él empezaba a llamarla fuera del horario laboral y luego borraba los mensajes.

Otra fuente protegida, llamada Natalia en el reportaje, relató que los comentarios no se limitaban al trabajo periodístico. De acuerdo con RAYA, ella aseguró que Celis la miraba de forma incómoda y que en una ocasión le habría dicho: “Uyyy, usted está muy bonita. Si no tuviera pareja le haría”. También contó que, después de una transmisión en vivo, le habría enviado una captura de su salida al aire con un mensaje sobre cómo se veía con su camisa.

Para Natalia, esas situaciones hicieron parte de un ambiente que mezclaba presión laboral y presunto acoso sexual. “Me fui del canal, en parte por el acoso laboral; también influyó el acoso [sexual] en mi decisión de renuncia”, le dijo a RAYA.

El reportaje también recoge relatos de presunto maltrato laboral. Una tercera periodista, identificada como Katherine, aseguró que en los consejos de redacción había gritos, golpes contra puestos de trabajo y comentarios ofensivos. En uno de los apartes más fuertes, narró que Celis habría roto el teclado de un periodista por una tilde.

Otra fuente, identificada como Santiago, habló de llamadas constantes fuera del horario laboral, incluso fines de semana y festivos. Según su testimonio, el temor era no contestar y luego recibir una humillación en el consejo de redacción.

RAYA también publicó chats internos posteriores a una inspección del Ministerio del Trabajo en Red+ Noticias, realizada el pasado 30 de abril. Según el medio, la entidad dejó códigos QR en zonas del canal para que trabajadores pudieran presentar denuncias anónimas. Luego, empleados advirtieron en mensajes internos que varios de esos códigos habían desaparecido. Uno de los chats citados por la revista decía: “Hola, de todos los QR que pusieron solo sobreviven 6”.

Celis de Red + Noticias negó los señalamientos

Revista RAYA aseguró que buscó la versión de Giovanni Celis. Al ser consultado por las denuncias, el director negó los hechos. “No, eso no es cierto, yo no he hecho eso”, respondió al medio.

Sobre el retiro de los códigos QR, Celis también negó haber dado alguna instrucción: “No, yo no he dado ninguna instrucción de eso”. Por su parte, Claro Colombia respondió a RAYA que Red+ Noticias ha mantenido disposición para atender los requerimientos de la autoridad administrativa y entregar la documentación correspondiente.

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El antecedente de denuncias de acoso en Noticias Caracol

El caso aparece pocos meses después de que Noticias Caracol enfrentara un escándalo por denuncias de presunto acoso sexual contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas. Caracol Televisión terminó su relación laboral con ambos y anunció una investigación independiente liderada por la jurista Catalina Botero Marino, además de revisar sus protocolos internos.

Ahora, con lo revelado por RAYA en Red+ Noticias, la pregunta vuelve a quedar sobre la mesa: qué pasa dentro de las salas de redacción cuando quienes denuncian dependen laboralmente de las mismas personas que señalan. Porque, al final, los chats no solo muestran mensajes; también dejan ver miedo, silencio y una discusión pendiente sobre poder en los medios.