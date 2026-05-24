Cepeda aseguró en Cartagena que le hará un homenaje nacional a Petro apenas gane la Presidencia

A una semana de la primera vuelta de las presidenciales los más opcionados para reemplazar a Gustavo Petro en Casa de Nariño realizaron varios eventos de cierre de camapaña, uno de los más sonados, el de Iván Cepeda, quien en Cartagena dio a conocer que le hará un gran homenaje a su antecesor apenas se ponga la banda tricolor.

El sector de ‘La Boquilla’ en la amurallada fue el elegido por la campaña de Cepeda para hacer el penúltimo evento de cierre, ya que Barranquilla será la última parada. Justamente en el discurso, el candidato dio unas declaraciones que generaron gran conversación, no solo por el hecho de notar su seguridad de ganar las votaciones en primera, sino también por el homenaje que tiene planeado para Petro.

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“Ni la manipulación mediática ni las encuestas que distorsionan la realidad, ni la violencia, ni las amenazas, ni el fraude podrán detener la ola progresista. El próximo 31 de mayo tenemos una cita con la historia y la vamos a cumplir. Les hacemos la invitación a que triunfemos el 31 de mayo”, afirmó.

“Desde el primero de junio nos concentraremos en la labor de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro; en ese empalme la primera decisión que tomaremos será hacerle un gran homenaje nacional al presidente Petro, para decirle "gracias por haberle cumplido al pueblo colombiano”“, añadió.

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Encuesta Invamer: Iván Cepeda frenó su crecimiento, pero arrasaría en todos los escenarios de segunda vuelta

Cepeda se mantiene como el candidato presidencial con mayor opción de llegar a la Casa de Nariño, según la más reciente encuesta Invamer contratada por Noticias Caracol y Blu Radio. Aunque el aspirante del Pacto Histórico lidera la intención de voto y vencería a todos sus posibles rivales en una eventual segunda vuelta, el estudio también muestra una señal de alerta para su campaña: su crecimiento parece haberse frenado en la recta final.

En el escenario de primera vuelta, Cepeda alcanza el 44,6 %, apenas 0,3 puntos más que en la medición anterior, lo que sugiere que su candidatura habría llegado a un techo temporal. Mientras tanto, Abelardo de la Espriella aparece como el gran beneficiado del reacomodo electoral, al subir 10 puntos y ubicarse segundo con el 31,6 %. Paloma Valencia, por su parte, cae al 14 %, mientras Sergio Fajardo y Claudia López quedan rezagados con cifras cercanas al 2 %.

La encuesta confirma que una segunda vuelta sería prácticamente inevitable, pues Cepeda no supera el 50 % necesario para ganar en primera ronda. En los duelos directos, el candidato del Pacto Histórico derrotaría a De la Espriella por 52,4 % contra 45,3 %, aunque la diferencia se ha reducido de forma considerable frente a mediciones anteriores. También vencería a Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López con márgenes más amplios.

El panorama deja ver una elección cada vez más polarizada, en la que el centro pierde fuerza y el voto se concentra entre continuidad y oposición. La movilización de indecisos será clave para definir si Cepeda logra sostener su ventaja.