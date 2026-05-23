Guardas de TransMilenio están entrenando artes marciales para enfrentar a ‘colados’

Los ‘colados’ en TranMilenio representan más de $728 millones de pesos diarios para el sistema, según un reporte de la concejal Diana Diago, cifra que se ha tratado de contrarrestar con la contratación de seguridad privada, guardas que, según un video que circula en redes, están recibiendo clases de artes marciales para enfrentar a quienes evaden el pago.

El usuario de TikTok, ‘@luisparra827′, fue el encargado de divulgar estas imágenes en la plataforma china, en las que se ve a algunas decenas de estos guardas recibir clases en uno de los parqueaderos de uno de los portales de TransMilenio. En el clip se ve a un experto en karate con su respectiva cinta negra impartir las lecciones.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Terror en TransMilenio: delincuente cortó a una pasajera con un machete por robarle el celular

¿De cuánto es la multa por colarse en el SITP y TransMilenio?

La evasión del pago del pasaje en el SITP y en los componentes troncales sigue siendo un dolor de cabeza financiero para la capital. Según cifras del Concejo de Bogotá, el balance del 2024 cerró con una cifra alarmante: se impusieron cerca de 174.000 comparendos, pero solo el 6 % de los infractores (aproximadamente 10.364 personas) cumplieron con el pago. Esto deja una cartera morosa del 94 %, lo que debilita la sostenibilidad del sistema.

Para este 2026, las autoridades endurecieron los controles en buses zonales y estaciones. Cabe recordar que el “colarse” es una infracción tipo 2 bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La sanción económica actual es de $189.800.

No se lo puede perder 🟢 🟢 >>> En video: El Metro de Bogotá ya rueda sobre el viaducto en sus primeras pruebas técnicas

‘Colados’ en TransMilenio tendrán alternativa para pagar la multa embelleciendo Bogotá

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad, el Distrito ha consolidado una estrategia para que los evasores del SITP y TransMilenio salden sus deudas con la ciudad a través del servicio social. La iniciativa permite cambiar las multas pecuniarias por jornadas de arte urbano y recuperación del espacio público.

En enero de 2026, el programa ya dio sus primeros frutos con la participación de 57 ciudadanos que intervinieron puentes y zonas deterioradas, transformando sectores críticos en murales y espacios limpios. Esta medida no solo busca el recaudo indirecto, sino la formación pedagógica en cultura ciudadana aplicada a todo el SITP.

“Es una oportunidad para resignificar el error y ‘embellecer la casa’ mientras se aprende sobre el Código de Convivencia”, señalan las autoridades.

Los infractores interesados en conmutar sus multas o gestionar acuerdos de pago pueden dirigirse a los puntos CADE, SuperCADE y Casas de Justicia, o realizar el trámite virtual en los portales oficiales de la administración distrital.

¿De cuánto es la multa por fumar en TransMilenio o en el SITP?

Para este 2026, las autoridades distritales han reforzado los operativos de control en el sistema de transporte, recordando que fumar tabaco o utilizar vapeadores en los buses del SITP se mantiene como una infracción grave bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Debido al ajuste anual basado en la inflación y el aumento del salario mínimo, la Multa Tipo 1 para esta conducta ahora supera los $205.000 COP, un valor que busca desincentivar prácticas que comprometan la calidad del aire en espacios cerrados. Quienes sean detectados por las cámaras de seguridad o denunciados por otros usuarios no solo deberán enfrentar el pago de la sanción administrativa, sino que también quedarán registrados en el Sistema de Medidas Correctivas, lo que podría generar impedimentos para realizar trámites con el Estado o acceder a cargos públicos hasta que se pongan al día con la obligación.