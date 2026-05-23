Familia de Yulixa Toloza confirmó dónde será el velorio y entierro tras el doloroso caso que conmocionó al país

La familia de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la mujer de 52 años que murió después de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento clandestino en Bogotá, confirmó los detalles de su velorio y de la ceremonia final con la que sus seres queridos le darán el último adiós.

De acuerdo con la información compartida por su familia en redes sociales, el velorio de Yulixa se realizará este 23 de mayo en la Funeraria Excelencia Exequial, sala 6, ubicada en la calle 33A # 15-44, en la localidad de Teusaquillo. La despedida estará habilitada desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

El destino final será el Cementerio de Chapinero, ubicado en la calle 68 # 29B-88. La ceremonia familiar en la capilla del cementerio se llevará a cabo el 24 de mayo a las 11:00 de la mañana, antes de la inhumación.

La confirmación de las honras fúnebres llega después de varios días de angustia para su familia, que primero tuvo que denunciar su desaparición y luego recibir la noticia del hallazgo de su cuerpo en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

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El caso que puso bajo la lupa a los centros estéticos clandestinos

Yulixa desapareció después de acudir a un procedimiento estético en Beauty Láser M.D., un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá que, según han señalado las autoridades, no contaba con los permisos requeridos para realizar este tipo de intervenciones.

El caso empezó a generar conversación cuando cámaras de seguridad registraron la salida de Yulixa del lugar en un vehículo Chevrolet Sonic gris. Según las investigaciones citadas por medios como El País, ese carro se convirtió en una pieza clave para reconstruir lo que habría ocurrido después del procedimiento.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la mujer habría presentado complicaciones de salud después de la intervención. En versiones recogidas dentro del proceso, se ha señalado que Yulixa habría tenido dificultad respiratoria, baja temperatura y debilidad, pero no habría sido trasladada oportunamente a un centro médico.

El cuerpo de la mujer fue hallado el 19 de mayo en la vía entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. Desde entonces, las autoridades han avanzado en la identificación y captura de varios presuntos implicados, mientras la familia insiste en que se conozca toda la verdad de lo ocurrido.

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Capturados y proceso judicial

Un juez en envió a prisión preventiva a Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, dos de los implicados en el caso. Ambos enfrentan cargos relacionados con ocultamiento de pruebas y desaparición forzada, según ese medio.

La investigación también salpicó a otras personas que habrían salido del país. El mismo medio reportó que tres vinculados al caso fueron capturados en Venezuela, entre ellos María Fernanda Delgado, señalada como dueña del centro estético; su pareja, Edinson Torres, y Eduardo David Ramos Carías, señalado como el hombre que habría realizado el procedimiento.

Sin embargo, el proceso no pinta fácil. De acuerdo con El País, la extradición de los capturados en Venezuela podría enfrentar obstáculos legales, debido a que ese país prohíbe la entrega de sus nacionales. En caso de que no prospere el envío a Colombia, las autoridades tendrían que acudir a mecanismos de cooperación judicial.

Mientras avanza la investigación, el caso de Yulixa se convirtió en una alerta para quienes buscan procedimientos estéticos a bajo costo o en lugares que prometen resultados rápidos sin mostrar habilitación, personal certificado o condiciones clínicas claras.

Ahora, en medio del dolor, su familia se prepara para despedirla. Pero la pregunta de fondo sigue ahí: quiénes responderán por lo que pasó antes, durante y después del procedimiento que terminó en tragedia.

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