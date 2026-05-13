Petro señaló a la Fiscalía por la pérdida de su nieto: “La presión ejercida le ha provocado el aborto”

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, vinculó directamente el reciente aborto sufrido por su nuera, Laura Ojeda, con lo que calificó como una “persecución” liderada por la Fiscalía General de la Nación y diversos medios de comunicación. La denuncia del mandatario se conoció luego del aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra Ojeda, quien debía responder ante la justicia por presunta violación de datos personales en perjuicio de Daysuris Vásquez.

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A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, Petro manifestó el impacto personal de la noticia: “Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”. El jefe de Estado aseguró que la presión derivada del proceso judicial y la exposición mediática fueron los detonantes del problema de salud que derivó en la interrupción del embarazo de la pareja de su hijo, Nicolás Petro.

Los motivos tras la incapacidad médica de Laura Ojeda

La controversia escaló ayer, 12 de mayo, cuando el proceso judicial programado contra Ojeda fue suspendido. La defensa de la procesada presentó una incapacidad médica por siete días, aunque en el momento de la audiencia no se revelaron los detalles clínicos de la paciente. Ante los cuestionamientos en redes sociales por lo que algunos sectores consideraron una maniobra dilatoria, el presidente decidió hacer pública la situación familiar.

Petro arremetió contra la fiscal a cargo del caso, señalando una supuesta falta de independencia en el ente acusador: “A quien atacan, Laura Ojeda, la quiere meter presa una fiscal que nos odia y procura hacer el mayor daño, heredera del fiscal Burgos. La fiscal general la protege a pesar que sabe que no hace justicia independiente”. Según el mandatario, existe una estrategia coordinada para afectar su círculo íntimo, afirmando que “la presión ejercida por la fiscalía política y la prensa oligárquica le ha provocado el aborto”.

El contraataque de Day Vásquez y el origen del caso judicial

La respuesta de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y denunciante en este proceso, no se hizo esperar. Si bien lamentó la pérdida del bebé, Vásquez pidió respeto por los tiempos de la justicia y lanzó una acusación contra su expareja. “Presidente, los procesos deben ser respetados. Por supuesto que se lamenta lo de la pérdida… Justamente porque yo también las padecí, varias, dos de ellas provocadas precisamente por su hijo Nicolás…Pregúntele usted a él los motivos…”, sentenció a través de sus redes sociales.

El origen de este enfrentamiento legal radica en la presunta interceptación ilegal de comunicaciones. La Fiscalía se dispone a imputar a Laura Ojeda por el delito de violación de datos personales, fundamentándose en pruebas halladas en dispositivos móviles que sugerirían la clonación del teléfono de Vásquez. A su vez, el proceso es espejo de otra investigación donde Vásquez es acusada de hackear las cuentas de Ojeda, en una trama de vigilancia ilegal que ha fracturado el entorno del hijo mayor del presidente, que también se encuentra en procesos judiciales.

Actualmente, el proceso contra Laura Ojeda se encuentra en pausa mientras se cumple el periodo de recuperación de la incapacidad. El presidente Petro, por su parte, concluyó su intervención asegurando que, pese al dolor por la pérdida de su nieto, optará por el “olvido” frente a quienes denomina “heraldos de la barbarie”, manteniendo su postura crítica frente al manejo de la justicia en casos que involucran a su familia.