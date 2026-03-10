Petro alerta sobre diferencias entre los resultados de las elecciones publicados y la realidad en mesas de votación

Petro alerta sobre diferencias entre los resultados de las elecciones publicados y la realidad en las mesas de votación

Tras la jornada electoral del domingo pasado, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de la red social X, alertó sobre discrepancias detectadas entre los resultados preliminares que se vienen publicando y la realidad en las urnas. ​

“Efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo y los votos en las urnas”, sostuvo.

En su mensaje, que acompaña de varias fotografías en las que se evidencian tachones y sumas inexactas en los formularios diligenciados por los jurados, anunció que presentará evidencias sobre maniobras irregulares en regiones específicas del país.

De manera puntual, indicó: “Mostraré cómo empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude”, una denuncia que se suma a sus constantes solicitudes de auditorías técnicas independientes al software electoral.

El jefe de Estado lanzó un firme llamado a la ciudadanía y a los profesionales del derecho expertos en el tema para garantizar la transparencia en la fase de escrutinios hasta el momento final del proceso.

Ante este escenario, instó a un apoyo técnico y legal masivos sin precedentes para proteger la voluntad popular. “Convoco a todas y todos los abogados con experiencia a los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país”, recalcó.​

También subrayó que la vigilancia no puede cesar hasta que se consolide el último dato oficial, pues –consideró– “el voto se cuida hasta el último momento”.

Denuncias de fallas sistémicas

El jefe de Estado reiteró sus críticas hacia la infraestructura tecnológica utilizada por la organización electoral, a la cual ha calificado en diversas ocasiones como opaca y vulnerable. ​

En su pronunciamiento en X, fue tajante al señalar la necesidad de introducir reformas profundas al sistema: “Debe terminar, de una vez por todas, el uso de software vulnerable y formularios con tachones que se cuentan por miles”, dijo.

Adicionalmente y para asegurar que esta veeduría sea efectiva y sostenible en el tiempo que duren las reclamaciones, el mandatario hizo un llamado a las colectividades políticas para que formalicen el apoyo a sus equipos jurídicos.

“Los partidos deben organizar el pago de abogados, si es necesario, de acuerdo con los días que trabajen”, indicó al resaltar que la defensa de la democracia requiere de un esfuerzo coordinado y profesional ante las comisiones de escrutinio.