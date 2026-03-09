Paloma Valencia revela fecha para anunciar su fórmula vicepresidencial: ¿Quién será su segundo al mando?

Paloma Valencia se consolidó este domingo como la figura central de la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Luego de obtener una votación de más de tres millones de votos en la Gran Consulta por Colombia, la representante del Centro Democrático no solo aseguró su lugar en el tarjetón, sino que activó de inmediato la maquinaria para definir la estructura de su campaña.

Lea también: Esta fue la tajante reacción de Daniel Quintero tras su derrota ante Roy Barreras: “Sin plata, ni maquinarias”

Según reveló una fuente cercana a la campaña a Noticias Caracol, el anuncio oficial de quién será su fórmula vicepresidencial se realizará el próximo jueves 12 de marzo. Esta decisión es clave para ver como será el movimiento estratégico más relevante para juntar el voto de la derecha y los sectores independientes antes de la primera vuelta.

El factor numérico: un mandato de tres millones de votos

El escrutinio de la jornada electoral arrojó un panorama de dominio claro para Valencia. Con más del 82 % de las mesas informadas, la consulta sumó un total de cerca 5.613.398 votos. En este escenario, Valencia logró distanciarse de manera definitiva de su principal competidor, Juan Daniel Oviedo, quien alcanzó por lo menos 1.207.994 votos, quedando en un segundo lugar que, si bien es sólido, no logró acercarse a los números de Valencia.

La magnitud de la victoria de Valencia le otorga un capital político suficiente para posiblemente liderar el bloque opositor. Sin embargo, el desafío más cercano radica en convertir esos tres millones de votos en una mayoría absoluta para mayo. Para ello, la elección del vicepresidente no será un asunto menor, pues deberá representar un puente con otros sectores que participaron en la contienda.

Después de confirmarse su triunfo, Valencia inició una ronda de contactos directos con las figuras que integraron la consulta. En la lista de posibles aliados o fichas clave y en esta aparecen nombres de peso nacional como Vicky Dávila, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

La estrategia de los asesores de la candidata apunta a un mensaje de unidad total. El objetivo es que todos los precandidatos suban a la tarima en un gesto simbólico que demuestre que el bloque llega fortalecido y sin fracturas internas. No obstante, la incógnita sobre quién ocupará la segunda posición en la aspiración presidencial sigue abierta, con el 12 de marzo como límite para despejar las dudas, lo que la puede beneficiar o no. Tiempo atrás la misma Paloma propuso a el expresidente Álvaro Uribe Veléz, sin embargo nunca hubo un pronunciamento público de el mandatario.

¿Qué pasará con Juan Daniel Oviedo?

A pesar de ser el segundo nombre más votado y una de las figuras con mayor ascenso en las encuestas previas, Juan Daniel Oviedo ha mantenido una postura de cautela frente a una posible fórmula con Valencia. El propio excandidato manifestó que, hasta el momento, no se ha puesto sobre la mesa la discusión formal de una vicepresidencia bajo su nombre.

La designación de la fórmula vicepresidencial será el último ajuste de piezas antes de que la campaña entre en su fase más agresiva de cara al 31 de mayo. Con la base electoral ya definida, el país político espera el anuncio del jueves para entender si la apuesta de Valencia será técnica, política o de una apertura hacia el centro