No se deje ‘embolatar’: así puede reclamar su medio día libre de trabajo con su certificado electoral

Tras cada jornada electoral en Colombia, los ciudadanos que ejercen su derecho al voto reciben un documento clave: el certificado electoral. Este comprobante no solo acredita la participación en las urnas, sino que también permite acceder a varios beneficios legales y descuentos en algunos servicios e iniciativas privadas.

Uno de los incentivos más conocidos es el medio día de descanso compensatorio remunerado en el trabajo. Este beneficio está establecido en la Ley 403 de 1997, que busca fomentar la participación ciudadana mediante estímulos para quienes votan. Registraduría Nacional del Estado Civil explica que todo ciudadano que haya sufragado tiene derecho a ausentarse de su jornada laboral durante media jornada sin que se le descuente salario.

¿Cómo reclamar el medio día libre?

Para hacer efectivo este beneficio es necesario presentar el certificado electoral al empleador. El trabajador debe realizar una solicitud formal y acordar con la empresa la fecha en la que tomará el descanso.

Algunos puntos clave que deben tener en cuenta los votantes:

El descanso corresponde a medio día laboral remunerado .

. Debe solicitarse dentro de los 30 días siguientes a la elección .

. Es necesario presentar el certificado electoral original .

. La fecha se acuerda entre el trabajador y el empleador para no afectar la operación de la empresa.

Las autoridades también han sido claras en que este derecho está respaldado por la ley, por lo que el empleador no puede negarse a concederlo cuando el trabajador presenta el certificado.

¿A qué otros beneficios puede acceder con el certificado electoral?

Además del descanso laboral, este documento también permite acceder a otros incentivos establecidos en la legislación colombiana. Entre ellos se destacan:

10% de descuento en la expedición del pasaporte dentro de los cuatro años posteriores a la votación.

dentro de los cuatro años posteriores a la votación. Descuento del 10% en duplicados de la cédula o la libreta militar.

Prioridad en caso de empate en concursos de mérito o admisiones a instituciones públicas.

en concursos de mérito o admisiones a instituciones públicas. Rebajas en el servicio militar obligatorio, dependiendo del tipo de servicio.

En algunas jornadas electorales también se suman beneficios impulsados por empresas privadas. Por ejemplo, plataformas como Uber han ofrecido descuentos para facilitar el transporte de los ciudadanos hacia los puestos de votación, como parte de iniciativas para promover la participación democrática.

Además, en distintas ciudades del país restaurantes, comercios y marcas locales han lanzado promociones temporales para quienes presenten su certificado electoral, como descuentos en productos o servicios durante los días posteriores a las elecciones.