Irán desafía la presión internacional y nombra nuevo líder supremo en plena guerra

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán designó este lunes al clérigo de línea dura Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei. La decisión se produce en medio de una escalada militar sin precedentes en la región, tras más de una semana de ataques cruzados entre Irán, Estados Unidos e Israel.

También es noticia: Los ‘influencers’ quemados en las elecciones legislativas y los que dieron el salto al Congreso de la República

La designación fue tomada por la Asamblea de Expertos de Irán, que eligió al clérigo de 56 años, conocido por sus posiciones conservadoras y sus estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán. Este cuerpo paramilitar ha estado lanzando misiles y drones contra territorio israelí y contra países del Golfo desde el inicio del conflicto.

La llegada de Mojtaba Jamenei al poder es interpretada como una señal de continuidad en la postura del régimen iraní frente a sus adversarios internacionales. Analistas consideran que su nombramiento refleja la decisión de Teherán de mantener una línea dura en lo que el gobierno describe como una “lucha por la supervivencia” del país.

Escalada militar impacta mercados energéticos

La tensión regional ha tenido efectos inmediatos en los mercados internacionales. Tras conocerse la noticia, los mercados financieros registraron caídas mientras el precio del petróleo se disparaba. El crudo de referencia internacional Brent llegó a rozar los 120 dólares por barril, aproximadamente un 65 % más alto que antes del inicio de la guerra, aunque posteriormente registró una ligera corrección.

El aumento se produce en medio de ataques iraníes a infraestructura energética en la región y bombardeos de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares en territorio iraní. Además, las operaciones militares en el estratégico estrecho de Ormuz han reducido drásticamente el tránsito de petroleros por esta vía, por donde se transporta cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Más sobre el tema: El poderío aéreo de Irán bajo fuego: EE.UU. revela video de ataques a hangares militares

En varios países del Golfo se reportaron incidentes relacionados con la ofensiva iraní. En Emiratos Árabes Unidos, un ataque provocó un incendio en una instalación petrolera, mientras que en Bahrein una refinería habría sido alcanzada y se registraron daños en una planta desalinizadora. Por su parte, Arabia Saudita informó que interceptó drones dirigidos contra el yacimiento petrolero de Shaybah.

Ataques y bombardeos continúan en la región

El intercambio de ataques se mantiene activo. En Israel, las sirenas antiaéreas sonaron varias veces durante el lunes ante el lanzamiento de misiles y drones iraníes. Un hombre murió en el centro del país tras un impacto de misil y una mujer resultó herida.

En respuesta, Israel afirmó haber bombardeado objetivos militares en la ciudad iraní de Isfahán, incluyendo centros de mando de la Guardia Revolucionaria y de la milicia Basij, además de instalaciones relacionadas con la producción de motores de cohetes y plataformas de lanzamiento de misiles.

En paralelo, el Ministerio de Defensa de Turquía informó que sistemas de defensa vinculados a la OTAN interceptaron un misil balístico que ingresó en su espacio aéreo, en lo que constituye la primera interceptación registrada por el país desde el inicio del conflicto.

Un líder aún más radical

Mojtaba Jamenei, quien había sido considerado durante años como posible sucesor de su padre, es visto por muchos analistas como una figura aún más conservadora dentro del sistema político iraní. El clérigo no había sido visto públicamente desde el inicio de la guerra. Su esposa, Zahra Haddad Adel, también murió en el ataque israelí que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei.

¿Y los ataques?: En video: Submarino de EE. UU. hundió buque iraní y deja más de 150 desaparecidos

Dentro de Irán, algunas figuras políticas han cuestionado la sucesión, argumentando que entregar el cargo de líder supremo a un familiar se asemeja a un modelo monárquico, contrario al espíritu de la Revolución Islámica de 1979 que derrocó al sah Mohammad Reza Pahlavi.

Como nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei asumirá el control de las fuerzas armadas y tendrá la última palabra en decisiones estratégicas del Estado, incluido el controvertido programa nuclear iraní. Aunque varios sitios nucleares fueron dañados durante bombardeos estadounidenses recientes, expertos señalan que Irán aún posee reservas de uranio altamente enriquecido, lo que mantiene latente la posibilidad de desarrollar un arma nuclear.

Le puede interesar: “Contra Colombia debemos jugar como equipo y ser perfectos”, revela a PUBLIMETRO Fabio Cannavaro

Crece la tensión regional

El conflicto también ha provocado una creciente indignación entre países de Oriente Medio. Arabia Saudita advirtió que Irán podría convertirse en el “mayor perdedor” si continúa atacando infraestructura energética de estados árabes.

Además, varios países han reportado daños por ataques o interceptaciones de misiles. En Bahrein, al menos 32 personas resultaron heridas, incluidos niños, tras el impacto de un proyectil en una zona residencial. En Abu Dabi, dos personas sufrieron lesiones por metralla durante la interceptación de misiles.

Ante la escalada, el gobierno de Estados Unidos ordenó la evacuación del personal no esencial y de familiares de diplomáticos en Arabia Saudita, así como la reducción de personal en varias misiones diplomáticas de la región, incluyendo Bahrein, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Le puede interesar: Videos virales en redes sociales exponen la crudeza de la guerra entre Irán, EE. UU. e Israel

Nuevos ataques en Líbano

En paralelo al conflicto principal, Israel lanzó nuevos bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut, dirigidos contra objetivos vinculados al grupo político y militar Hezbollah. Las autoridades israelíes señalaron que los ataques estaban relacionados con estructuras financieras que, según afirman, financian las actividades del grupo.

De acuerdo con cifras oficiales, la guerra ha dejado hasta el momento más de 1.230 muertos en Irán, 397 en Líbano y al menos 11 en Israel, además de varios soldados fallecidos en enfrentamientos en el sur de Líbano.

La situación continúa evolucionando mientras la comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de que el conflicto escale hacia una confrontación regional de mayor alcance.

*Con información de AP