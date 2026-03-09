Golpe a las disidencias de las Farc: Policía capturó en el Tolima a alias ‘La Jota’, hermano de ‘Iván Mordisco’

En una operación de inteligencia la Policía Nacional capturó en Falán (Tolima) a Juan Gabriel Vera Fernández, señalado como uno de los principales articuladores de la expansión criminal de las disidencias en el centro del país.

Lea también: Abelardo de la Espriella revela la fecha en la que dará a conocer su fórmula vicepresidencial: “Será una sorpresa”

Así lo informó el ministerio de Defensa, el cual aseguró que “alias ‘La Jota’ era pieza clave para la ejecución de acciones criminales de alto impacto. Las investigaciones lo vinculan con homicidios contra firmantes de paz y con la coordinación de operaciones violentas para fortalecer el control territorial del cartel narcotraficante de las disidencias al servicio de alias ‘Mordisco’”.

De la misma manera, esta persona sería responsable del abastecimiento de material de intendencia y equipos de alta tecnología, incluyendo drones utilizados para planear y ejecutar ataques contra la Fuerza Pública y la población.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano aseguró que alias ‘La Jota’ era el “hermano de mayor confianza de alias ‘Iván Mordisco’” ya añadió que este sujeto “estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026″.

Le puede interesar: Los ‘influencers’ quemados en las elecciones legislativas y los que dieron el salto al Congreso de la República

Un candidato al Senado y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional capturados por su presunta participación en red de corrupción que favorecía el contrabando

El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación y el CTI permitió materializar las órdenes de captura contra cinco personas que harían parte de la red de corrupción que favoreció las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Viejo’ o ‘Papá Pitufo’.

Se trata del candidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro, y los exintegrantes de la Policía Nacional José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

Los procedimientos judiciales se realizaron a la salida de puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander), Armenia (Quindío), Valledupar (Cesar) y Cali (Valle del Cauca), donde los hoy procesados acudieron para sufragar. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando.