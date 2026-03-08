Tragedia en Bogotá: Motociclista falleció en grave accidente de tránsito al chocar de frente contra un carro

Un lamentable hecho se dio en la tarde de este 8 de marzo, en medio del contexto de elecciones en Colombia y Bogotá. Un fuerte siniestro vial ocurrió en la localidad de Rafael Uribe, donde un motociclista perdió la vida al chocar de manera violenta contra un carro de frente.

Según publicaciones en redes, están en busca de la familia del hombre que lamentablemente se vio involucrado en este incidente y que terminó afectando la movilidad de este concurrido lugar al sur de Bogotá, donde la accidentalidad ha visto un alarmante aumento en las últimas semanas y que ha dejado decenas de víctimas mortales, en su mayoría por imprudencias de varios actores viales como en este caso, donde, presuntamente, uno de los dos vehículos estaba transitando en sentido contrario.

Motociclista falleció en medio de un accidente ocurrido en la vía Cota - Siberia

Otro lamentable suceso ocurrió en la tarde de este 8 de marzo, donde un motociclista que se movilizaba en un vehículo de alto cilindraje perdió la vida en la carretera que conecta los municipios de Cota y Siberia.

Durante el proceso de levantamiento del cuerpo y demás, se presentó una alta congestión vehicular que alteró el ingreso a Bogotá por esa zona.

Con montañas de tierra: Ciudadanos bloquearon vía principal en Bogotá por su mal estado y afectaron hasta a TransMilenio

Una de las afectaciones más grandes en muchas vías de Bogotá ha sido el mal estado de las mismas por cuenta del constante uso o de su falta de intervención por parte del IDU y las entidades a las que les corresponde este tipo de arreglos en la malla vial. Una de las localidades donde más denuncias públicas se suelen hacer con respecto a estos temas es Bosa, donde constantemente hay bloqueos y manifestaciones de los residentes para pedir que haya intervención inmediata en puntos críticos.

Uno de ellos, que se conoció en los últimos días, está en la Avenida Santa Fe, la misma que sirve como corredor principal para los bogotanos que salen de los barrios Santa Fe, Porvenir, Recreo y Atalayas, y donde varias rutas del Sistema Integrado de Transporte Público y alimentadores pertenecientes a TransMilenio transitan día a día.

Según pudo conocer Publimetro Colombia, en los últimos días los vecinos se unieron para bloquear la calle con montañas de tierra y bolsas de escombros, haciendo un llamado a la Alcaldía de Bosa y al IDU en busca de que este importante tramo sea arreglado cuanto antes y pueda volver a la normalidad el flujo vehicular por esta zona.

Según lo que reportan, la ruta alimentadora 9-9, que sale del Portal América y que beneficia a miles de ciudadanos día a día, tuvo que modificar su trazado durante gran parte del recorrido y omite al menos tres de sus paradas, dejando a muchas personas sin opción de salir a sus destinos con normalidad ante el cierre de esta avenida.

Se espera que haya una pronta intervención en este sector y que se retome con normalidad la movilidad, teniendo en cuenta que esta es una de las avenidas principales que desembocan en la ‘Guayacanes’, uno de los corredores viales más transitados e importantes del suroccidente de la capital.