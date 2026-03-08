Tensión en Córdoba: Hay riesgo de asonada por amenazas en puesto de votación; jurados están encerrados

Minutos después que el registrador Hernán Penagos diera el cierre de las votaciones legislativas de este 8 de marzo, en medio de un evento en Corferias en Bogotá; la Registraduría dio a conocer varios reprochables actos violentos que se presentaron en distintas zonas del país, dentro de ellos en un municipio de Córdoba, en el que hay riesgo de asonada.

“Se presenta una situación en el puesto de votación Corosalito, ubicado en el municipio de Chimá, Córdoba, donde personas que se identifican como testigos electorales, pero que no cuentan con la respectiva acreditación, amenazan con generar una asonada”, fue el comunicado oficial de la Registraduría.

Pánico en puesto de votación en el Meta; hay disparos de fusil y no han podido contar los votos

A este reprochable hecho se le sumó los momentos de terror que vivieron jurados, testigos y autoridades presentes en una zona rural de La Macarena, Meta; debido a un ataque armado. “Se presenta hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio deLa Macarena, Meta. Debido a esta situación de orden público,no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos.Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral”, fue lo que dio a conocer la Registraduría.