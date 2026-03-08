Guerrilleros atacaron colegio mientras se contaban los votos de las elecciones

Minutos después que el registrador Hernán Penagos diera el cierre de las votaciones legislativas de este 8 de marzo, en medio de un evento en Corferias en Bogotá; la Registraduría dio a conocer varios reprochables actos violentos que se presentaron en distintas zonas del país, uno de ellos en San José del Guaviare.

“Se reportan posibles hostigamientos de grupos guerrilleros en la Institución Educativa Caño Blanco II, sede El Boquerón, ubicada en el corregimiento de Charras, San José del Guaviare", expresó la Registraduría en un reciente comunicado.

A este reprochable hecho se le sumó los momentos de terror que vivieron jurados, testigos y autoridades presentes en una zona rural de La Macarena, Meta; debido a un ataque armado. “Se presenta hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio deLa Macarena, Meta. Debido a esta situación de orden público,no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos.Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral”, fue lo que dio a conocer la Registraduría.

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.