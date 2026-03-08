Dorado Noche: Número ganador del sorteo realizado el domingo 8 de marzo del 2026

El juego de azar conocido como Dorado Noche es uno de los sorteos diarios que operan en Colombia bajo el esquema de apuestas de tres cifras. Este producto hace parte de la oferta de sorteos autorizados en el país y es administrado por la empresa Paga Todo, la misma que opera el tradicional juego de El Dorado en diferentes franjas horarias. En particular, la modalidad Dorado Noche tiene un funcionamiento especial durante los días domingos y festivos, cuando se ajusta el horario del sorteo con respecto a los días hábiles de la semana.

Resultado del Dorado Noche jugado el domingo 8 de marzo del 2026

Número ganador: 3568

La quinta: 9

En Colombia, las loterías y juegos de azar forman parte de un sistema regulado que busca garantizar transparencia en los sorteos y generar recursos para el sector de la salud. A través de concesiones autorizadas por el Estado, diferentes empresas operan juegos de números que permiten a los apostadores elegir combinaciones específicas con la expectativa de acertar el resultado que se define en un sorteo oficial. En ese contexto, el Dorado Noche se ha consolidado como uno de los juegos más conocidos dentro de las apuestas diarias, debido a la frecuencia de sus sorteos y a la facilidad de participación.

El funcionamiento del Dorado Noche es relativamente sencillo. Los jugadores deben seleccionar un número de tres cifras, que puede ir desde el 000 hasta el 999. La apuesta se realiza en puntos autorizados de venta o a través de plataformas digitales habilitadas por el operador. Cada apostador decide el valor de su apuesta y el número con el que desea participar. Una vez se cierran las ventas para el sorteo correspondiente, se realiza la extracción oficial de las balotas o el sistema equivalente que define el número ganador.

Durante los días domingos y festivos, el sorteo del Dorado Noche se realiza generalmente alrededor de las 10:00 de la noche, horario que puede variar levemente dependiendo de la programación del operador o de la transmisión oficial del sorteo. En esas jornadas, el procedimiento mantiene las mismas condiciones de transparencia que se aplican durante el resto de la semana, con supervisión de autoridades y protocolos diseñados para garantizar la legitimidad del resultado.

Una vez se conoce el número ganador, se procede a la publicación del resultado en los canales oficiales del operador y en diferentes plataformas informativas. Los apostadores que hayan acertado las tres cifras exactas en el orden correspondiente obtienen el premio mayor de esta modalidad. También existen modalidades de apuesta en las que se puede ganar con aproximaciones o combinaciones específicas, dependiendo del tipo de jugada que haya realizado el participante.

En síntesis, el Dorado Noche en domingos y festivos mantiene la misma mecánica básica del juego: elección de tres cifras, cierre de ventas previo al sorteo y anuncio oficial del número ganador en horas de la noche. Este formato ha permitido que miles de jugadores participen de manera cotidiana en una de las modalidades de apuestas más extendidas en Colombia, dentro del marco regulado de los juegos de suerte y azar del país.