Con montañas de tierra: Ciudadanos bloquearon vía principal en Bogotá por su mal estado y afectaron hasta a TransMilenio

Una de las afectaciones más grandes en muchas vías de Bogotá ha sido el mal estado de las mismas por cuenta del constante uso o de su falta de intervención por parte del IDU y las entidades a las que les corresponde este tipo de arreglos en la malla vial. Una de las localidades donde más denuncias públicas se suelen hacer con respecto a estos temas es Bosa, donde constantemente hay bloqueos y manifestaciones de los residentes para pedir que haya intervención inmediata en puntos críticos.

Uno de ellos, que se conoció en los últimos días, está en la Avenida Santa Fe, la misma que sirve como corredor principal para los bogotanos que salen de los barrios Santa Fe, Porvenir, Recreo y Atalayas, y donde varias rutas del Sistema Integrado de Transporte Público y alimentadores pertenecientes a TransMilenio transitan día a día.

Según pudo conocer Publimetro Colombia, en los últimos días los vecinos se unieron para bloquear la calle con montañas de tierra y bolsas de escombros, haciendo un llamado a la Alcaldía de Bosa y al IDU en busca de que este importante tramo sea arreglado cuanto antes y pueda volver a la normalidad el flujo vehicular por esta zona.

Según lo que reportan, la ruta alimentadora 9-9, que sale del Portal América y que beneficia a miles de ciudadanos día a día, tuvo que modificar su trazado durante gran parte del recorrido y omite al menos tres de sus paradas, dejando a muchas personas sin opción de salir a sus destinos con normalidad ante el cierre de esta avenida.

Se espera que haya una pronta intervención en este sector y que se retome con normalidad la movilidad, teniendo en cuenta que esta es una de las avenidas principales que desembocan en la ‘Guayacanes’, uno de los corredores viales más transitados e importantes del suroccidente de la capital.

Vía de Bogotá

Este sábado 7 de marzo se reportó un hundimiento de la vía en Bogotá, que dejó un gran cráter y obligó a cerrar el paso en el sector afectado. El hecho ocurrió alrededor del mediodía en la localidad de Suba, específicamente en la intersección de la calle 139 con carrera 126A, en el sector de La Gaitana. Allí la capa asfáltica cedió y se formó un hueco de gran tamaño que afectó la movilidad en la zona.

De acuerdo con reportes iniciales, las autoridades realizaron cierre preventivo de la vía para evitar accidentes mientras se evalúan las causas del hundimiento y se realizan trabajos de inspección. No se reportaron personas lesionadas en el momento del incidente.

Equipos técnicos y de movilidad fueron enviados al lugar para revisar posibles daños en el suelo o en redes subterráneas, que suelen ser una de las causas más comunes de este tipo de emergencias urbanas. El hundimiento generó congestión en calles cercanas mientras se implementaban desvíos para los vehículos.

Este no es el único caso reciente en la ciudad. En semanas anteriores se registraron otros hundimientos o socavones en diferentes puntos de Bogotá, algunos asociados a filtraciones de agua o fallas en redes subterráneas, que incluso han puesto en riesgo viviendas en sectores del sur de la capital.Las autoridades locales suelen acordonar estas zonas mientras se realizan estudios geotécnicos y reparaciones en la estructura de la vía para evitar que el problema se extienda o cause daños mayores.