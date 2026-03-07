“Yo vengo del país de la belleza”: Petro invitó a un pacto por la paz de la humanidad en funeral Jesse Jackson

En las honras fúnebres del reverendo Jesse Jackson, realizadas en House of Hope (Casa de la Esperanza) en Chicago, el jefe de Estado colombiano destacó este viernes el legado del activista por los derechos civiles y pastor bautista como símbolo de la lucha por la libertad de los pueblos de origen africano que llegaron a las Américas.

​En ese entorno, el mandatario manifestó que en los momentos de conflicto que vive el planeta era oportuno aplicar la concepción y visión de Jackson sobre la paz y la vida.

“Hay que hablar de un pacto por la vida, un pacto por la paz. Unirnos alrededor de Jackson para hacer realidad un pacto por la paz de la humanidad”, dijo el presidente Gustavo Petro en el evento, que también contó con la participación de los expresidentes de Estados Unidos Joe Biden, Bill Clinton y Barack Obama.

El mandatario colombiano, además, recordó que había condecorado a Jackson y explicó qué lo motivó a hacerlo: “No puedo, como la mayoría de los que aquí han hablado, expresarme en torno a anécdotas, a vida conjunta con Jesse Jackson, al que conocí una vez y al que condecoré con una de las grandes condecoraciones de la República de Colombia. Lo hice porque (Jackson) representaba para mí un símbolo viviente de la lucha por la libertad de los pueblos africanos traídos a la fuerza en todas las Américas”.

En ese contexto, el jefe de Estado hizo una relación entre la lucha de los pueblos afro por su libertad e independencia en la Gran Colombia, Haití y Estados Unidos, este último desde el corazón de Chicago.

“Y esa coincidencia paradójica en la historia de lugares tan apartados, Chicago, Haití, lo que se llamó la Gran Colombia, me hace pensar en un concepto. Esta lucha por la libertad tiene una base que se llama diversidad humana. No se puede ser libre sin la diversidad humana”, resaltó.

En House of Hope, el presidente Petro también se refirió a la biodiversidad de Colombia y su potencial como ‘El país de la belleza’.

“Yo vengo del país de la belleza. Nos enorgullece vivir en medio de la belleza. De una enorme diversidad natural como no se encuentra prácticamente en ninguna parte del mundo. Una explosión de la vida, que me ha hecho pensar que la vida es también una energía”, recalcó.

El presidente Petro arribó la madrugada de este viernes a Chicago, acompañado de la canciller Rosa Villavicencio Mapy; el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, y el jefe de Despacho Presidencial, José Raúl Moreno.