“Como afirmamos, el salario vital no trae inflación”: Petro sobre la cifra de costo de vida en Colombia

“Como afirmamos, el salario vital no trae inflación. Comenzó a bajar la inflación en febrero, y lo hará más cuando baje el efecto de las alzas de la educación privada", manifestó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, al referirse a las cifras del DANE sobre el costo de vida registrado en febrero pasado.

​​El mandatario recalcó que “el aumento de la tasa de interés lo único que hace, además de engordar a poderosos rentistas, es no dejar crecer la economía y aumentar el costo de la deuda”.

De acuerdo con la directora de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, en febrero de 2026 la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,08%, por debajo del 1,14% reportado hace un año.

En cuanto a la variación anual para febrero de este año, la inflación se ubicó en 5,29%, “muy similar al 5,28% que estábamos reportando en febrero del año pasado”, sostuvo la directora Urdinola.

​Variación me​​​nsual

Durante el segundo mes del año cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional de 1,08%: Educación (5,64%), Restaurantes y hoteles (1,38%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,30%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,23%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,14%).

Por debajo se ubicaron: Transporte (1,07%), Bienes y servicios diversos (1,02%), Salud (0,94%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,45%), Recreación y cultura (0,08%) e Información y comunicación (0,01%).

​Variación​ anual

En el mes de febrero de 2026, el IPC registró una variación anual de 5,29% en comparación con febrero de 2025.

En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,61%), Salud (7,82%), Bebidas alcohólicas y tabaco (7,76%), Educación (7,44%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,84%) y Bienes y servicios diversos (5,45%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,29%).

Entre tanto, las divisiones Transporte (5,27%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (4,73%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,85%), Prendas de vestir y calzado (2,61%), Recreación y cultura (1,68%) e Información y comunicación (1,51%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.