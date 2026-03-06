Tragedia en el Cañón del Micay: Madre muere al intentar salvar a su hija arrastrada por el río en Argelia

Una emergencia en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción de Argelia (Cauca), dejó como saldo una mujer fallecida y una menor de edad desaparecida. El incidente ocurrió el jueves 5 de marzo en el balneario natural conocido como Las Tulpas, un sector turístico ubicado a un kilómetro del casco urbano, en el centro del Cañón del Micay.

Según los reportes, la tragedia se desencadenó cuando la niña fue llevada por la corriente mientras compartía con sus allegados. En un acto desesperado por rescatarla, su madre se lanzó al río, pero la fuerza del caudal terminó por arrastrar a ambas. Habitantes de la zona, que actuaron como primeros socorristas, lograron recuperar el cuerpo sin vida de la mujer horas después, pero el paradero de la menor hasta el momento no se conoce.

La situación meteorológica en el suroccidente del Cauca ha dificultado las maniobras de rescate. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han provocado el aumento en los niveles de los ríos, lo que generó la creciente súbita que originó el accidente.

De acuerdo con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, las labores de los buzos y rescatistas se han visto limitadas por la turbiedad del agua y la velocidad de la corriente. Ante este panorama, la administración municipal y los organismos de socorro reiteraron el llamado a la población para evitar el uso de balnearios y zonas de ribera mientras persista la temporada invernal.

Operativo de búsqueda en el río San Juan del Micay

El alcalde de Argelia, Osman Guaca, confirmó a El Tiempo que la familia se encontraba en un sitio de esparcimiento cuando la creciente sorprendió a los bañistas. “Al parecer estaban compartiendo en un sitio muy bonito del río llamado Las Tulpas, donde una menor fue arrastrada por la corriente y su madre salió a auxiliarla, pero también terminó siendo arrastrada”, detalló el mandatario local.

Actualmente, las labores de rastreo están a cargo del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y miembros de la comunidad. La complejidad de la búsqueda ha aumentado debido a que el río Grande del Plateado desemboca pocos metros después en el río San Juan del Micay, una arteria fluvial de mayor volumen que amplía significativamente el área de operaciones.

La comunidad de El Plateado permanece en alerta y apoya las brigadas de búsqueda río abajo, con la esperanza de localizar el cuerpo de la menor en las próximas horas.