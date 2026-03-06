Gustavo Bolívar no se guardó nada contra Daniel Quintero y lo señaló por “falta de honor en la política”

Aunque varias encuestas han mostrado que Iván Cepeda ha logrado aglutinar a gran parte de la izquierda en torno a su nombre, aún hay otros sectores del petrismo que están buscando un lugar en el electorado. Por esa razón, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el exsenador Roy Barreras se medirán en una consulta el próximo 8 de marzo. La posición de Quintero frente a ese proceso, despertó molestia en algunas figuras de la izquierda, como el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.

Todo empezó con unos comentarios de Quintero, quien cuestionó duramente a Roy Barrreras y lo señaló de manejar maquinarias políticas.

“Roy, con el mayor respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. A diferencia suya, yo no me ensuciaré las manos ni en esta ni en ninguna campaña. Enfrentaré a sus maquinarias con el poder de la ciudadanía que tampoco lo hará”, sostuvo Quintero en un video.

Pues bien, Roy Barreras le contestó poco después. “Es él quien tiene las manos sucias. Quintero tiene 43 acusaciones por corrupción y más de la mitad de su equipo de gobierno 37 de sus funcionarios! están imputados, inhabilitados y la fiscalía señaló al equipo de Quintero como ‘Grupo Delincuencial Organizado’ GDO. El que no lo conozca que lo compre. A Medellín no puede ir porque lo Insultan. Yo tengo mis manos limpias como las tenemos los médicos antes de entrar a cirugía. Y voy a sanar las heridas de colombia este domingo, incluidas las heridas del odio que siembran corruptos y cínicos como Quintero”, sostuvo Roy Barreras a través de su cuenta oficial en la red social X.

Gustavo Bolívar arremetió contra Daniel Quintero

Pues bien, una de las aristas de esta tensión creciente es que Quintero podría no apoyar a Roy en caso de perder la consulta. Al menos así lo señaló el exdirector del DPS Gustavo Bolívar.

“Preguntan en W - Caracol Radio a 16 candidatos a las consultas que si en caso de perder apoyaran al ganador. 15 responden que sí, que es el compromiso de ley que se adquiere al participar y que además es una regla de honor. Solo uno de los 16 dice que no apoyaría al ganador: Quintero”, comentó Bolívar.

Luego, señaló que no estaba de acuerdo con la decisión de Quintero, pues considera que no se compadece con su intención de participar en este proceso electoral.

“Saben que no apoyo las consultas, no votaré en ellas y que Roy no es santo de mi devoción pero la falta de honor en la política deriva en cosas peores. De hecho, a pesar de ir punteando en las encuestas yo renuncié cuando metieron a Quintero a la consulta, ante la posibilidad de que él ganara, y yo tuviera que apoyar a un imputado por corrupción. Si Roy le parece no digno de apoyo, para qué participa?”, se preguntó Bolívar.