Exalcalde que transportaba 71 millones de pesos en efectivo y publicidad política da su versión de los hechos

El exalcalde de Planadas, Tolima, David Lozada Losada, es la persona que detuvieron con 71 millones de pesos en efectivo y tarjetones pedagógicos.

El jueves 5 de marzo se dio a conocer que en el departamento del Tolima, funcionarios de la Policía Nacional detuvieron una camioneta de alta gama, en la cual en su interior, habían 71 millones de pesos en efectivo y publicidad política.

El hallazgo se produjo en el kilómetro 9 de la vía que conecta a Ibagué con el municipio de El Espinal, en el sector del peaje de Gualanday. Según El Tiempo, quien iba en la camioneta acompañado de un familiar, era el exalcalde de Planadas, Tolima, David Lozada Losada.

El político quien es la cabeza del Partido Liberal en ese municipio, dialogó con el diario mencionado anteriormente, explicando las razones por las que llevaba ese dinero en su camioneta junto con tarjetones pedagógicos de las elecciones.

“Ese dinero hace parte de mis ingresos como profesional y como agricultor. No tiene nada irregular que estuviera transportando ese dinero, que estaba llevando a Planadas para invertirlo en las obras de un apartamento que estoy construyendo allá“, dijo Lozada para El Tiempo.

Además, aseguró que la camioneta era de él y que la plata junto con su celular personal, se la llevaron las autoridades.

“Me parece un abuso del agente porque lo hizo mientras me realizaban unos exámenes médicos. Me tuvieron que traer al hospital porque cuando me detienen se me subió el azúcar y yo tengo un problema de diabetes", agregó el político liberal.

Respecto al material de las elecciones que llevaba, David Lozada expresó que se trataba de tarjetones de pedagogía.

“Lo que llevaba no era propaganda electoral, eran tarjetones de pedagogía electoral para enseñar a votar a la gente”, aseveró el exalcalde para el medio mencionado anteriormente.

También fue consultado de su relación con candidata a la Cámara del Tolima por el partido Liberal, Olga Beatriz González.

“Ese acompañamiento nada tiene que ver ni con esa plata ni con los tarjetones”, concluyó Lozada.

Por su parte, la congresista publicó un comunicado:

“Quiero aclararle a la opinión pública, lo que ha circulado en redes y en algunos medios sobre un dinero incautado en el que también apareció publicidad con mi nombre. Personas inescrupulosas difundieron información falsa y anónima señalando que el doctor David Lozada llevaba un dinero sin justificar”.