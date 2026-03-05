El lema del Día Internacional de la Mujer 2026, “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”. Foto: Freepik.

El lema del Día Internacional de la Mujer 2026, “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, hace un llamado a la acción para derribar todas las barreras que obstaculizan la igualdad en la justicia: leyes discriminatorias, protecciones jurídicas débiles y prácticas y normas sociales nocivas que erosionan los derechos de mujeres y niñas.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en igualdad son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes de 2030.

Sin embargo, los datos más recientes muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo. Por tanto, la paridad de género en la política está aún lejos de ser alcanzada.

CARGOS DIRECTIVOS GUBERNAMENTALES

• Al cierre de 2025, las mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o Jefas de Gobierno en 29 de 193 países. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión se logrará dentro de 130 años.

• Datos de ONU Mujeres muestran que las mujeres representan el 22,9 por ciento de los miembros de un gabinete dirigiendo ministerios o secretarías. Sólo hay nueve países en los que las mujeres ocupan el 50 por ciento o más de dichos cargos.

• Los cinco puestos más ocupados por ministras o secretarias son Mujer e Igualdad de Género, Inclusión Social y Desarrollo, Protección Social y Seguridad Social, Familia e Infancia, y Cultura.

PARLAMENTOS NACIONALES

• Sólo el 27,2 por ciento de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres, porcentaje que ha aumentado desde el 11 por ciento registrado en 1995.

• Seis países, de un total de 193 que son miembros de la ONU, tienen un 50 por ciento o más de mujeres en el parlamento en cámaras bajas o parlamentos de una cámara: Ruanda (64 por ciento), Cuba (56 por ciento), Nicaragua (55 por ciento), Andorra (50 por ciento), México (50 por ciento), y Emiratos Árabes Unidos (50 por ciento).

• Otros 21 países han alcanzado o superado el 40 por ciento, entre ellos nueve en Europa, seis en América Latina y el Caribe, cinco en África, y uno en Asia-Pacífico.

• En todo el mundo, hay 21 países en los que las mujeres ocupan menos del 10 por ciento de los escaños en cámaras bajas o parlamentos de una cámara, incluidas tres cámaras bajas en las que no hay ninguna mujer.

• A este ritmo, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063.

• Las mujeres ocupan el 36 por ciento de los escaños parlamentarios en América Latina y el Caribe y constituyen el 33 por ciento de los parlamentos de Europa y América del Norte. En el África Subsahariana hay un 27 por ciento de mujeres legisladoras, seguidas de Asia Oriental y Sudoriental, con un 23,5 por ciento; Oceanía, con un 20 por ciento; África Septentrional y Asia Occidental, con un 19 por ciento; y Asia Central y Meridional, con un 17,5 por ciento de parlamentarias.

GOBIERNOS LOCALES

• Los datos de 145 países muestran que las mujeres constituyen más de 3 millones (35,5 por ciento) de representantes en los gobiernos locales. Sólo en dos países se ha alcanzado el 50 por ciento, y en otros 26 países, más del 40 por ciento de mujeres en gobiernos locales

• También se observan variaciones regionales en la representación de las mujeres en los órganos deliberativos locales: Asia Central y Meridional, 41 por ciento; Europa y América del Norte, 37 por ciento; Oceanía, 31 por ciento; Asia Oriental y Sudoriental, 31 por ciento; América Latina y el Caribe, 29 por ciento; África Subsahariana, 26 por ciento; África Septentrional y Asia Occidental, 20 por ciento.

Mujeres. El lema del Día Internacional de la Mujer 2026, “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, hace un llamado a la acción para derribar todas las barreras que obstaculizan la igualdad en la justicia. Foto: Freepik. (Twix Production)

LAS CLAVES

• Al comenzar el segundo cuarto del siglo XXI, ningún país ha logrado cerrar las brechas legales entre hombres y mujeres.

• En 2026, las mujeres sólo tienen el 64 por ciento de los derechos legales que tienen los hombres en todo el mundo.

• En áreas fundamentales de la vida, como el trabajo, el dinero, la seguridad, la familia, la propiedad, la movilidad, los negocios y la jubilación, la ley es sistemáticamente desfavorable a las mujeres.

• Desde normas sociales nocivas hasta leyes discriminatorias, las mujeres y las niñas siguen enfrentándose a obstáculos arraigados, e incluso a retrocesos, para alcanzar la igualdad ante la justicia.

• Si el progreso continúa al ritmo actual, se tardarán 286 años en cerrar las brechas de protección legal.

• El 44% de los países no cuentan con leyes que garanticen la igualdad salarial por trabajo de igual valor.

FUENTES: ONU MUJERES Y BBC.