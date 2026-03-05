Gobierno ordena devolver $150 mil millones a usuarios de gas natural por cobros adicionales en transporte

La decisión del Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se determinó en el incremento del costo del transporte del energético, lo que aumentó el valor de las tarifas para el usuario final.

La Creg recordó que en 2023, mediante la Resolución CREG 102 002, el valor del transporte pasó de 10,9% a 11,8%, lo que permitió a empresas transportadoras como TGI, filial del Grupo de Energía de Bogotá, y Promigas, vinculada al Grupo Aval, incrementar los costos en la componente de transporte. Dichos aumentos fueron trasladados a los usuarios finales del sistema.

Posteriormente, los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición solicitando que se mantuviera ese costo mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios, para evitar mayores impactos en la factura de los hogares y comercios.

La Creg, tras analizar los recursos acogió la solicitud del Gobierno y ordenó la reducción del valor y la devolución de los valores cobrados en exceso desde 2023 hasta la fecha.

La Creg definirá los mecanismos y cronogramas específicos para que las empresas realicen la devolución efectiva de los recursos en las facturas de los usuarios.

Con esta decisión, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la vigilancia del sistema tarifario y con la protección de millones de colombianos frente a incrementos que impactan directamente el costo de vida.