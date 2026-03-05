Alerta electoral: Policía intercepta vehículo con publicidad política y fajos de efectivo en Tolima

En las últimas horas, la Policía Nacional interceptó un cargamento sospechoso en el departamento del Tolima. El operativo, enmarcado en los planes de prevención y control vial, permitió detectar lo que sería un esquema de presunta compra de votos que pretendía interferir en la voluntad popular de la región.

El hallazgo se produjo en el kilómetro 9 de la vía que conecta a Ibagué con el municipio de El Espinal, en el sector del peaje de Gualanday. Durante un procedimiento de rutina, uniformados realizaron la señal de pare a un vehículo de gama media ocupado por dos ciudadanos. Lo que comenzó como una verificación de antecedentes y registro del automotor, derivó en el descubrimiento de elementos que vinculan directamente el transporte de valores con actividades de proselitismo irregular.

Al interior del vehículo, ocultos en un bolso en la silla trasera, los agentes policiales hallaron cerca de 2.000 stickers y 1.802 tarjetones con publicidad política detallada. Sin embargo, el hallazgo más significativo fue la suma de 71.460.000 pesos en efectivo, dinero que no contaba con soportes legales que acreditaran su procedencia o destino.

Ante la irregularidad, las autoridades procedieron de inmediato a la incautación del efectivo, el material publicitario y un equipo celular de alta gama. Debido a la naturaleza de los elementos y la incapacidad de los ocupantes para justificar legalmente los recursos, el caso fue escalado a instancias superiores para garantizar una investigación profunda.

Tanto las pruebas recolectadas como el dinero fueron puestos a disposición de la Fiscalía 22 Especializada de Lavado de Activos en Bogotá. Esta unidad será la encargada de determinar los nexos entre el efectivo y las campañas políticas mencionadas en el material incautado.

Este operativo hace parte de la estrategia integral de seguridad que la Fuerza Pública despliega en todo el territorio nacional para proteger el ejercicio democrático. La Policía Nacional en el Tolima ha reiterado que no se permitirán acciones que vulneren la legalidad ni que intenten coaccionar al electorado mediante el uso de recursos de dudosa procedencia, reafirmando que la vigilancia en los ejes viales será permanente y estricta hasta el cierre de las urnas.

Finalmente, el Gobierno nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que se convierta en el primer filtro de control frente a los delitos electorales e invitó a todos los colombianos a denunciar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso que ponga en riesgo la tranquilidad y la transparencia de la jornada. Con estas acciones, el Ejecutivo ratifica que la seguridad y la democracia caminan de la mano para asegurar un futuro basado en la legalidad.