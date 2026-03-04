“Hay un desacato a la justicia”: Petro cuestiona la transparencia del software que escruta los votos

En alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro se refirió a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo, nuevamente expresando su preocupación por el software que se encarga de realizar el escrutinio de los votos.

El mandatario tuvo como base una sentencia del Consejo de Estado en 2018, en el que el alto tribunal ordenó la creación de un software por parte del Estado.

“Ustedes me han visto y oído discutir el tema de la transparencia y el acceso a los datos por parte de la ciudadanía en los métodos de cómo se escruta o se cuenta los votos en Colombia. Tengo mis dudas que he planteado que surgen de una sentencia del Consejo de Estado de sala plena, después de una investigación de cuatro años de una magistrada que logró a la mayoría de sus miembros”, dijo el mandatario.

Petro aseguró que desde el año 2007 se utiliza el mismo software con pocas variaciones y bajo la misma empresa privada.

“La orden del Consejo de Estado es que existiera un software del Estado y desde el Estado. Eso no se ha cumplido. En mi opinión hay desacato a la justicia y por eso es que no se ha entregado el código fuente del software a los partidos, a las veedurías, a la ciudadanía (...) Es una orden que debe tenerse en unas elecciones de la magnitud que tenemos, dejo esa inquietud ante la opinión pública. Hasta el día domingo ya no es posible una auditoría técnica del código fuente y por tanto garantizar que no haya opacidad en los algoritmos que se cuentan los votos”, concluyó.