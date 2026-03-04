Gobierno lanza guía obligatoria para prevenir atropellamiento de fauna en las vías del país

El Ministerio de Transporte, en articulación con el Instituto Nacional de Vías, lanzó oficialmente una nueva guía nacional que establece medidas obligatorias para prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en los proyectos de infraestructura del país.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y busca integrar la protección de la biodiversidad como un estándar técnico dentro del componente ambiental de las obras de infraestructura vial, férrea y fluvial.

La medida responde a una problemática creciente en las carreteras colombianas. Entre 2017 y 2025 se registraron 1.591 siniestros asociados al atropellamiento de fauna, que dejaron 615 personas fallecidas y 976 lesionadas, evidenciando que este fenómeno no solo representa un impacto ambiental, sino también un riesgo importante para la seguridad vial.

Con esta guía, los contratistas deberán incorporar acciones específicas para prevenir estos incidentes desde la planificación, diseño, construcción y operación de los proyectos de infraestructura.

Entre las medidas establecidas se encuentran la señalización preventiva especializada en corredores críticos, la gestión de velocidad en zonas con presencia de fauna y la implementación de pasos seguros para animales.

Durante el lanzamiento, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó que el desarrollo del país debe ir de la mano con la protección de la vida. “No podemos hablar de desarrollo si dejamos vidas en el camino. Proteger la fauna en nuestras carreteras también es proteger a las familias colombianas”, señaló.

Por su parte, el director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, destacó que la infraestructura moderna debe integrar conectividad y sostenibilidad, y aseguró que el atropellamiento de fauna es un impacto prevenible mediante una planificación técnica adecuada.

Esta estrategia se articula con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 y con la iniciativa institucional ‘Rutas Vivas’, que busca consolidar un modelo de movilidad que combine seguridad vial, sostenibilidad ambiental y corresponsabilidad territorial.

Con el lanzamiento de esta guía, el Gobierno nacional avanza hacia un modelo de infraestructura que fortalece la conectividad regional sin sacrificar la biodiversidad.